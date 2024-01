Fortaleza finaliza novela e vende volante Caio Alexandre para o Bahia

Foto: AURÉLIO ALVES Caio Alexandre decidiu trocar de Tricolor em 2024

A principal novela recente do futebol cearense, que se arrastava desde os últimos meses de 2023, enfim teve um desfecho. O Fortaleza acertou a venda do volante Caio Alexandre para o Bahia. Os clubes selaram o acordo ontem, e o jogador já viajou para Manchester, na Inglaterra, onde seu novo clube realiza parte da pré-temporada.

O Leão e o Esquadrão ainda não divulgaram os valores da transferência, o que deve ocorrer após Caio ser aprovado nos exames médicos e as equipes concluírem a parte burocrática da operação, com trocas de documentações. O Fortaleza tem como praxe comunicar as cifras recebidas em todas as vendas e também deve esclarecer a qual percentual terá direito, uma vez que o jogador tem os direitos econômicos fatiados.

O camisa 8 encerra a passagem pelo Pici com um total de 77 jogos disputados, seis gols marcados e seis assistências. O meio-campista de 24 anos, que chegou ao Tricolor no segundo semestre de 2022, conquistou o inédito pentacampeonato estadual e participou da campanha do vice na Sul-Americana, em que foi um dos destaques do time de Juan Pablo Vojvoda.

O Bahia contou um trunfo bastante conhecido pela torcida do Fortaleza: o técnico Rogério Ceni falou por telefone com o volante sobre como pretende usá-lo em campo e ajudou no processo de convencimento. Caio Alexandre entende que, a exemplo do que ocorreu sob comando de Vojvoda, pode crescer de rendimento nas mãos do ex-goleiro. O papo com o futuro comandante, porém, não foi o fator determinante.

O projeto do clube de Salvador, que agora integra o City Football Group, também foi considerado mais atrativo para sua carreira — inclusive mirando eventual convocação para seleção brasileira ou transferência para um grande centro do futebol europeu.

Pelo desempenho em campo e pela rápida identificação com o Fortaleza, externalizada com constantes declarações de felicidade e desejo de permanência, Caio Alexandre virou xodó da torcida — principalmente após a criação do bordão "É o Laion, não tem jeito".

Com ambas as partes satisfeitas na relação, o Fortaleza viu o volante atingir a meta de jogos que acionava a cláusula de obrigação de compra junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, e efetuou a aquisição: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões na cotação atual). Com os moldes do acordo já definido em contrato, o Leão pagou duas parcelas ao clube canadense e, no sistema da Fifa, passou a ser o detentor dos direitos federativos do jogador.

O fim da relação, porém, gerou desgaste e insatisfação de parte a parte. Caio Alexandre passou a ser cobiçado no mercado da bola por outras equipes brasileiras e manifestou o desejo de se transferir; o Fortaleza, que inicialmente contava com a permanência do camisa 8, reprovou a postura do atleta em meio às negociações e passou a buscar cifras para a melhor venda possível.

Disputa no mercado da bola

Em outubro do ano passado, dias antes da final da Sul-Americana, o comentarista Velloso, da TV Bandeirantes, disse que o Palmeiras tinha interesse em Caio. A informação incomodou o Tricolor, às vésperas do principal jogo de sua história, e foi negada pelo estafe do volante, mas o Verdão, de fato, tentou a contratação.

O clube paulista manteve conversas com o Fortaleza e o estafe do meio-campista entre novembro e dezembro, na tentativa de chegar a um acordo em relação aos valores, mas sem sucesso. Caio Alexandre ficou animado com a possibilidade de defender o Palmeiras, que disputa os principais títulos do continente e poderia aproximá-lo do sonho de uma convocação para a seleção brasileira. Mas a tratativas foram encerradas.

Nos últimos dias de 2023, o Bahia entrou na disputa pelo jogador. O Esquadrão chegou a procurar diretamente o Vancouver Whitecaps, mas foi informado que, pela Fifa, o Leão já detinha os direitos federativos do volante e era quem tinha o poder de negociação. Impulsionado pelas cifras do City Football Group, o clube de Salvador se mostrou disposto a chegar ao montante desejado pelo Fortaleza para a venda. A oferta também agradou a Caio Alexandre.

As tratativas entre os tricolores nordestinos já caminhavam para um acerto, mas, nos primeiros dias deste ano, o Corinthians movimentou a novela. O Timão também fez proposta por Caio: os valores agradaram ao Tricolor e, por parte do jogador, os termos eram semelhantes aos do Bahia. Com a concorrência, o Esquadrão aumentou a ofensiva pelo camisa 8 e conseguiu um desfecho positivo. O Fortaleza, por sua vez, busca um substituto no mercado da bola.

Caio Alexandre, que está no Rio de Janeiro desde dezembro, viajará para a Inglaterra em breve e se juntará ao elenco de Rogério Ceni na pré-temporada internacional. O volante deve formar o meio-campo do time baiano ao lado de Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro em 2024.

Fortaleza comunica venda do atacante Gustavo Coutinho ao Sport por R$ 7 milhões

Na noite do último sábado, 13, o Fortaleza confirmou a venda do atacante Gustavo Coutinho para o Sport. O clube do Pici receberá R$ 7 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que já passou pela equipe do Recife em 2022.

O Tricolor receberá metade do pagamento nesta temporada e a outra metade em 2025, além de manter 30% dos direitos do centroavante — o vínculo com o Leão do Pici tinha duração até dezembro deste ano. Coutinho assinou contrato com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

Em 2023, Gustavo Coutinho disputou 37 partidas pelo Atlético-GO, entre Campeonato Goiano e Série B, com 16 gols marcados e quatro assistências concedidas. O camisa 9 foi o artilheiro da Segundona, com 14 tentos. O desempenho atraiu o interesse de equipes do exterior, mas o Sport levou a melhor.

Leia mais Vojvoda celebra "família Fortaleza" em aniversário e promete pagar churrasco ao elenco

Copinha 2024: FPF define data e horário de Fortaleza x CRB pela terceira fase

Fortaleza oficializa a contratação do goleiro Santos, ex-Flamengo Sobre o assunto Vojvoda celebra "família Fortaleza" em aniversário e promete pagar churrasco ao elenco

Copinha 2024: FPF define data e horário de Fortaleza x CRB pela terceira fase

Fortaleza oficializa a contratação do goleiro Santos, ex-Flamengo

Na primeira passagem pelo Leão da Ilha do Retiro, Coutinho entrou em campo 16 vezes, anotou dois gols e deu uma assistência. Agora, o centroavante carioca disputará posição com Zé Roberto, ex-Ceará.

A trajetória de Gustavo Coutinho

Entre idas e vindas no elenco profissional do Fortaleza, o atacante foi emprestado pela primeira vez em 2019, quando defendeu a Cabofriense em 13 jogos e marcou nove gols. No ano seguinte, antes de retornar ao Leão, anotou mais quatro tentos em nove partidas pelo clube do Rio de Janeiro.

Em 2021, Gustavo Coutinho defendeu o Tricolor no profissional — inclusive balançou as redes em uma oportunidade — e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em que fez oito gols em oito confrontos. O desempenho atraiu o interesse do Operário-PR, que o contratou para a Série B. Foram nove jogos disputados, mas sem gols.

No início de 2022, Coutinho foi emprestado ao Botafogo-PB. No clube paraibano, o centroavante marcou 19 gols, além de ter dado uma assistência. O bom desempenho no Belo atraiu olhares do Sport, que contratou o jovem nos mesmos moldes naquele ano. Em 2023, o aatcante vestiu a camisa do Atlético-GO.