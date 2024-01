Presidente do Ceará avalia mais um ou dois reforços para o início da temporada

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini ganhou uma dúzia de reforços para 2024

Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite do último sábado, 13, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, disse que o clube ainda pode contratar mais um ou dois jogadores neste primeiro ciclo de reforços para o início da temporada. O dirigente evitou falar em posições dos atletas.

Até o momento, o Alvinegro já se reforçou com 12 nomes para 2024: o goleiro Fernando Miguel; os zagueiros Matheus Felipe e Ramon Menezes (ainda não anunciado); o lateral-direito Raí Ramos; o lateral-esquerdo Matheus Bahia; os meio-campistas Bruninho, Jorge Recalde, Lourenço e Lucas Mugni; e os atacantes Aylon, Facundo Barceló e Facundo Castro.

O Vovô ainda avalia a necessidade de contratar um volante e mais um centroavante. Para o meio-campo, o clube de Porangabuçu chegou a negociar com o volante argentino Mauro Pittón, mas esbarrou na pedida financeira do Vélez Sarsfield-ARG. O ataque foi reforçado com Facundo Barceló, mas outro jogador ainda pode chegar.

"A gente está buscando, talvez, mais uma ou duas peças. A gente está finalizando o processo de contratação desse primeiro momento. Vão subir cinco atletas da base, na próxima semana vão estar com o time profissional nos treinos, e aí a ideia é trazer mais uma ou duas peças. Nós estamos monitorando esses nomes, mas eu também não queria falar posição para não gerar uma expectativa", disse João Paulo Silva.

Neste momento, o departamento de futebol do Ceará vê que outras peças do elenco atual podem atuar nestas duas posições, o que poderia evitar a necessidade de ir ao mercado da bola, além da integração de atletas das categorias de base que estavam disputando a Copinha.

"Hoje (sábado) no treino eu gostei muito da movimentação de alguns atletas que podem fazer a função que talvez a gente vê que tem uma certa necessidade, alguns nomes nos agradaram. Pode ser que ainda venham uma ou duas peças para esse começo de temporada", completou o mandatário alvinegro.