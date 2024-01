Presidente do Ceará ressalta que Série B "não vai ser fácil", mas demonstra otimismo para 2024

Foto: Leandro Lopes/CBF Mandatário do Vovô almeja retorno à Série A

A principal meta do Ceará para este ano está muito bem denotada desde 2023, quando o time não alcançou o acesso à Série A. Para voltar à elite do futebol, o Alvinegro tem se reforçado em campo e, fora dele, tem instaurado uma nova mentalidade. Diante das das mudanças, o presidente do clube, João Paulo Silva, mostrou otimismo para a nova temporada em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN.

O Vovô dá o primeiro passo no próximo sábado, 21, quando enfrenta o Maracanã, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas. Para o mandatário, é obrigatório que o time busque o título estadual — o último foi em 2018 —, até para impedir um eventual hexacampeonato do arquirrival Fortaleza.



"Eu estou muito otimista pelo fato de ver o Ceará com uma outra mentalidade. É óbvio que o Ceará tem obrigação de chegar numa final (do Campeonato Cearense), com todo o respeito às demais equipes, mas pelo tamanho do Ceará, tamanho da torcida, peso da camisa, qualidade dos atletas. Dentro do que nós planejamos, vamos buscar esse campeonato", ressaltou.

"Seria muito importante impedir o hexa do nosso rival. E também é um campeonato que, por mais que muitos torcedores hoje não dão muita importância, a gente sabe que na hora que se chega numa final, todo mundo quer ganhar. É importante trazer o torcedor de voltar nesse sentido, de dar orgulho, de ser campeão", ponderou João Paulo.

O dirigente salientou que, em seguida ao Estadual, o Vovô terá outro desafio ainda maior: a busca pelo acesso. "O trabalho tem que continuar independentemente de qualquer coisa, porque temos uma competição logo em seguida que, para mim, é a mais importante, que é a Série B, que vai ser um campeonato muito disputado. Dos 20 times, nós estamos falando de sete que estão em São Paulo", frisou.

Com a sequência vitoriosa do Tricolor do Pici no Campeonato Cearense, o Alvinegro quebrou o jejum de títulos no ano passado com a conquista da Copa do Nordeste, sobre o Sport. Apesar disso, terminou a temporada com gosto amargo pela Série B frustrante.

"O Mancini fez uma palestra na sexta-feira para todos os atletas e toda a comissão (técnica) falando da importância do ano de 2024 para o Ceará, que infelizmente vem de um rebaixamento em 2022, fizemos um ano (em 2023) não muito bom, dentro do que a gente esperava, apesar de ter ganho o título de tricampeão da Copa do Nordeste. É dar continuidade ao trabalho, manter a seriedade, o respeito e o compromisso".

"A gente tem tudo para fazer um ano positivo, independentemente de resultado de Campeonato Cearense, mas é óbvio que a gente vai buscar esse nosso objetivo", disse.