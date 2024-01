Após sequência em casa, Fortaleza BC visita Franca para voltar a vencer no NBB

Foto: João Moura/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Sesi Franca, no CFO, pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense visita o Sesi Franca-SP hoje, às 20 horas, pela 14ª rodada do NBB. A partida será realizada no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), com transmissão da ESPN. O Carcalaion, que vem de duas derrotas, atuará como visitante depois de quatro partidas consecutivas em casa.

Após o embate d hoje, a equipe terá pela frente o Bauru Basket-SP, novamente longe de seus domínios. Em seguida, fará dois jogos no Centro de Formação Olímpica e, no dia 27, atuará contra o Minas, pela Copa Super 8.

O Fortaleza BC é o atual nono colocado na tabela de aproveitamento do torneio (52,6%). São dez vitórias e oito derrotas, com 1.480 pontos marcados e 1.446 sofridos. Fora de casa, a campanha tem quatro resultados positivos e cinco negativos.

A última partida da equipe foi contra o São Paulo: revés por 81 a 75. Antes, os cearenses perderam para o próprio Franca por 77 a 72. No campeonato, são quatro embates sem vencer longe do Estado.

O técnico Flávio Espiga destacou a preparação do Carcalaion para atuar no segundo turno do NBB e no Super 8, torneio que dá vaga à Champions League das Américas ao campeão. Restam quatro compromissos antes do torneio eliminatório, realizado em jogos únicos.

“A gente tem que voltar melhor do que a gente largou. A expectativa é essa, o trabalho está sendo esse. Trabalho mental, físico, técnico. Essa é a expectativa. Sabendo também que a gente tem uma competição super importante, logo nesse fim do mês. E a gente está preparado para enfrentar os adversários e chegar o mais longe possível. Quem sabe disputar o título dessa competição”, afirmou.

O Franca, por sua vez, ocupa a terceira posição na tabela de aproveitamento (81%). O time tem 17 vitórias e quatro derrotas, com 1.859 pontos feitos e 1.613 cedidos. Atuando em casa, são nove triunfos e um revés.

A única derrota como mandante veio enfrentando o Pinheiros-SP (88 a 85), em novembro de 2023. O jogo mais recente dos paulistas ocorreu contra a Unifacisa-PB: vitória por 110 a 98. No Super 8, o adversário será a própria Unifacisa.

Confira os próximos jogos do Fortaleza BC no NBB: