Apresentados lado a lado, Raí Ramos e Matheus Felipe projetam ano vitorioso do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Raí Ramos chega por empréstimo do São Paulo

Apresentados oficialmente lado a lado na sala de imprensa do Ceará, o lateral-direito Raí Ramos e o zagueiro Matheus Felipe comentaram sobre a chegada ao clube, as pretensões para a temporada de 2024 e o comprometimento para contribuir, dentro e fora de campo, com os objetivos do Alvinegro de Porangabuçu.

Vindo do São Paulo por empréstimo, Raí Ramos comentou sobre a experiência de ter sido parceiro de elenco do experiente lateral Rafinha, jogador pelo qual tem enorme admiração, e de como os conselhos e conversas com o ex-Bayern de Munique podem ajudá-lo no Ceará.

“Falar do Rafinha é muito fácil. Eu sempre tive ele como uma referência dentro da posição, e a minha chegada ao São Paulo só comprovou que eu estava correto em tê-lo como referência dentro de campo. É um cara super vencedor, um líder, acostumado a levantar troféus e no último ano não foi diferente. Ele agregou muito para mim, sempre conversando e me dando conselhos. No dia a dia, a gente vai observando. Sem dúvida, aprendi muito com ele e quero pôr em prática aqui o que eu pude absorver”, contou o camisa 2.

Sem titubear, Raí ressaltou que o primeiro objetivo do ano é conquistar o título do Campeonato Cearense, que é tratado internamente como uma das prioridades de 2024 para o Vovô. O lateral reforçou, porém, que os demais torneios do calendário não podem ser deixados de lado e que o clube entrará para brigar por taça em todos.

“O primeiro objetivo nosso é ser campeão cearense. O Ceará é um grande clube, com uma torcida fantástica, e em todos campeonatos que entrarmos será para disputar o título. Não vai ser fácil, a gente sabe que não, mas essa é nossa meta. Em todas as competições vamos entrar para ser campeão”, disse.

Já o zagueiro Matheus Felipe comentou sobre a disputa acirrada que deve acontecer pela titularidade no sistema defensivo alvinegro. O jogador citou as experiências recentes que viveu em torneios de ponta atuando pelo Athletico-PR, como a Libertadores, como um fator que pode agregar positivamente.

“Eu venho para somar. Meus companheiros, principalmente de posição, são zagueiros muito bons. Acredito que com essa experiência de ter vivido Libertadores, Copa do Brasil e Série A, eu acredito que vou conseguir ajudar bastante meus companheiros. Também venho para aprender. A gente vai disputar na nossa posição e é óbvio, se eu respeito meu companheiro, vou querer respeito dele. Só dentro de campo pra gente saber, principalmente para o Mancini. O zagueiro que ele escolher, vai estar representando bem o Ceará”, enfatizou.