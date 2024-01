Moisés abre o jogo sobre retorno ao Fortaleza e passagem rápida pelo México

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante retorna ao Leão com contrato até 2027

Apresentado ontem, no Pici, o atacante Moisés, 27, abriu o jogo sobre o retorno ao Fortaleza e a passagem ruim pelo futebol mexicano. Sorridente durante a coletiva de imprensa, o jogador agradeceu os esforços da diretoria tricolor para recomprá-lo do Cruz Azul-MEX, detalhou o período no exterior e falou sobre a disputa no ataque em 2024.

"Estou muito feliz. Conversava com eles (dirigentes e comissão técnica do Fortaleza). Disse que um dia iríamos jogar juntos (outra vez). Não esperava que seria tão rápido. Esses seis meses (no México) pareceram um ano. As negociações muito difíceis. Estava muito nervoso. É normal para um atleta. Mas agradeço a eles por todo o esforço. Eles falaram para eu acreditar", comentou o atacante.

O atleta, que vestirá novamente a camisa 21 em seu retorno, explicou por que não conseguiu repetir no Cruz Azul o desempenho da primeira passagem pelo Fortaleza. Entre os fatores que atrapalharam o jogador, estão aspectos táticos.

"Lá no México era tudo novo para mim. Questão de jogos, era uma vez por semana. Isso acabou me atrapalhando um pouco. Aqui, no Brasil, se treina muito pouco e joga muito. No México é muito diferente, tem uma semana de treino para depois jogar. Um pouco da alimentação, dos horários diferentes. Acabei chegando lá, a tática, função com o treinador era diferente", disse Moisés.

"Acabei jogando de meia. Uma das coisas que dificilmente joguei. Quando saí daqui jogava como extremo, ponta. Pra mim, foi muito difícil, não consegui desenvolver todo o meu futebol. Quando tive a oportunidade de voltar, não pensei duas vezes", completou.

Em outro momento da coletiva, o atacante ressaltou que chegou a disputar 17 a 19 partidas fora da sua posição, atuando como meia centralizado.

Moisés manteve conversas com Marcelo Paz e Vojvoda

O jogador revelou que desde que deixou o Tricolor manteve contato frequente com o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o treinador Juan Pablo Vojvoda e outros dirigentes do clube, como o presidente do clube, Alex Santiago, o executivo de futebol Bruno Costa e o assessor executivo de futebol, Marcelo Boeck.

"Desde que cheguei lá conversava com todos: Marcelo Paz, Vojvoda, Alex Santiago, Boeck. Depois chegou o Bruno e já comecei a conversar. Queria muito estar aqui. Graças a Deus foram felizes, conseguiram. Não preciso mostrar nada para ninguém, mas preciso melhorar em algumas coisas e ajudar ainda mais esse grupo", contou Moisés.

Retorno de Moisés: disputa sadia no ataque do Fortaleza

De volta ao Pici, o atacante vai encontrar novos companheiros que chegaram ao clube após sua saída para o México, como Marinho e Imanol Machuca. Além deles, Pikachu e Pedro Rocha, que jogaram juntos com Moisés em sua primeira passagem pelo Leão.

"No dia a dia, um vai ajudar o outro. Não posso chegar aqui colocando: 'Ah, eu tenho que jogar', e criar um ambiente ruim. Eu sou companheiro deles. Independentemente de quem jogar, tenho que trabalhar para todos evoluírem. Essa competição no grupo vai ser muito boa para nós e para o clube", comentou.

O retorno de Moisés envolve uma operação total de 3,8 milhões de dólares (cerca R$ 18,3 milhões). As cifras fazem dele a maior compra da história do Fortaleza.

"Sei do meu potencial. Eles também sabem que posso ajudar muito. É no dia a dia junto com meus companheiros. Professor sabe do meu estilo de jogo. O grupo é praticamente o mesmo, todos me conhecem. Tem esse peso de ser a maior contratação, mas estou tranquilo e vou mostrar no dia a dia com meus companheiros", afirmou o jogador.

Fortaleza recebe R$ 14,4 milhões por venda de Caio Alexandre ao Bahia na maior transação do NE

O Fortaleza, por meio de um comunicado na tarde de ontem, oficializou que o valor da venda de Caio Alexandre ao Bahia foi de 5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões). O Tricolor do Pici receberá 60% deste montante, ou seja, cerca de R$ 14,4 milhões — valor baseado na cotação atual.

Na nota, o Leão não informa mais detalhes do caso, como, por exemplo, o valor total investido no processo de compra de Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. É certo que o Leão já havia pago duas parcelas que, juntas, somam 800 mil dólares (R$ 3,89 milhões), referente ao valor total de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões) da transação por uma fatia dos direitos do volante.

Leia mais Ligação de Ceni e projeto: por que Caio Alexandre, do Fortaleza, escolheu o Bahia

Fim da novela: Fortaleza acerta venda do volante Caio Alexandre para o Bahia Sobre o assunto Ligação de Ceni e projeto: por que Caio Alexandre, do Fortaleza, escolheu o Bahia

Fim da novela: Fortaleza acerta venda do volante Caio Alexandre para o Bahia

A negociação entre Bahia e Fortaleza é a maior da história entre clubes nordestinos e também a maior compra de um time da região. O Esquadrão, que liderava o ranking com a aquisição de Jean Lucas, do Santos, por R$ 24,2 milhões, superou a própria marca ao desembolsar R$ 24,3 milhões por Caio Alexandre.

Considerando as seis maiores compras do futebol nordestino, cinco pertencem ao Bahia. Jhoanner Chávez (R$ 18 milhões), Cauly (R$ 13,8 milhões) e Gilberto (R$ 13,5 milhões) ocupam a quarta, quinta e sexta posição do ranking, respectivamente. O Tricolor do Pici, com a compra recente de Moisés junto ao Cruz Azul-MEX por 3,8 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões), figura na terceira colocação.

Entenda o caso entre Fortaleza, Caio Alexandre e Vancouver



Após Caio Alexandre atingir a meta de jogos que acionava a cláusula de obrigação de compra junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, o Fortaleza efetuou a aquisição do atleta: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões na cotação atual). Com os moldes do acordo já definidos em contrato, o Leão pagou duas parcelas ao clube canadense e, no sistema da Fifa, passou a ser o detentor dos direitos federativos do jogador.

O fim da relação, porém, gerou desgaste e insatisfação de parte a parte. Caio Alexandre passou a ser cobiçado no mercado da bola por outras equipes brasileiras e manifestou o desejo de se transferir; o Fortaleza, que inicialmente contava com a permanência do camisa 8, reprovou a postura do atleta em meio às negociações e passou a buscar cifras para a melhor venda possível.