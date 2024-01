Apesar de imbróglio, jogo Maracanã x Ceará pelo Estadual será realizado no PV

Foto: Kaio Machado/Prefeitura de Fortaleza Estádio municipal deverá receber o duelo

Ceará e Maracanã se enfrentam no próximo domingo, 21, às 17h30min, pela rodada de abertura do Campeonato Cearense. Apesar da proximidade, a venda de ingressos ainda não foi iniciada por conta de um imbróglio entre os clubes quanto ao local do jogo, que deverá ser realizado no estádio Presidente Vargas, conforme apurado pelo O POVO.

A avaliação de mudança ocorreu por solicitação do Maracanã, clube mandante. O time da Região Metropolitana de Fortaleza desejava que o confronto fosse no estádio Almir Dutra, localizado em Maracanaú, para fazer valer o mando de campo. Para que o local fosse aprovado, entretanto, era preciso que laudos fossem apresentados para a Federação Cearense de Futebol (FCF) em um tempo hábil de dez dias.

Apesar de ter recebido jogos no Cearense de 2023, no início do ano, o estádio foi dado como inapto a receber partidas em uma vistoria feita meses depois, em setembro. Presidente do Maracanã, Renê Pessoa explicou ao programa Trem Bala, exibido no YouTube do O POVO, que novos laudos seriam entregues na tarde de ontem para a FCF.

"O prefeito (Roberto Pessoa) tem como objetivo principal estrear o Maracanã em sua casa, onde o povo de Maracanaú merece. Os laudos já estão quase prontos e serão entregues pela tarde na Federação. Nós temos o direito de escolher como mandantes. É democracia. Estamos fazendo o possível para que o jogo seja realizado em casa", salientou o dirigente.

Apesar do desejo do mandante, o jogo deverá permanecer no PV. Valores e outros detalhes de ingresso e check-in serão divulgados posteriormente pelos clubes.