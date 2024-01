Ceará explora mercado sul-americano e tem recorde de estrangeiros no elenco em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES FMeia Jorge Recalde é uma das caras novas do Vovô

O perfil do Ceará de 2024 deverá ser bem diferente dentro de campo na temporada que começa oficialmente no próximo final de semana. Buscando não repetir os insucessos de 2023, o Vovô mudou o perfil de contratações no mercado, saiu da zona de conforto e explorou novos nomes, de diferentes nacionalidades e ligas.

A pouco menos de uma semana para a estreia na primeira competição do ano, o Campeonato Cearense, o clube conta com quatro estrangeiros no grupo — número que ainda pode crescer, já que o presidente João Paulo Silva prometeu mais uma ou duas contratações neste ciclo inicial.

O argentino Lucas Mugni, o paraguaio Jorge Recalde e os uruguaios Facundo Castro e Barceló — estes dois últimos já jogaram juntos e serão apresentados hoje à tarde — dão ao Ceará um ar mais latino, o que pode ser positivo ao grupo e também ao técnico Vagner Mancini.

Juntos, os dois uruguaios podem incluir no Vovô um toque do futebol chileno e paraguaio, já que jogaram nestas duas ligas na última temporada. Castro traz a experiência do O'Higgins-CHI, enquanto Barceló chega com bagagem do Guaraní-PAR. Além deles, Recalde chega ao Alvinegro após passagem no Newell's Old Boys, da Argentina.

Apenas Mugni já fazia parte do futebol brasileiro, uma vez que atuava no Bahia — também defendeu Flamengo e Sport. O toque sul-americano pode traçar um perfil diferente do que foi apresentado com Mancini em 2023.

No Vovô desde setembro de 2023, o treinador já assumiu o Alvinegro com pouquíssimas chances de acesso, mas o futebol apresentado pelo grupo na reta final da Série B não empolgou a torcida. Em 12 jogos, foram contabilizadas apenas três vitórias, diante de três empates e seis derrotas, com 13 gols feitos — média de 1,08 gol por jogo — e 19 tentos sofridos.

A mudança de perfil no mercado e a contratação de estrangeiros podem, então, dar um novo respiro à equipe e, consequentemente, animar mais o torcedor para 2024.

A primeira oportunidade para visualizar a virada de perfil ocorrerá no próximo domingo, 21. Às 17h30min, o Alvinegro de Porangabuçu joga diante do Maracanã, no estádio Presidente Vargas.

Na temporada, o Ceará disputará o Campeonato Cearense, Copa do Brasil — a partir da terceira fase, por ter sido campeão do Nordestão em 2023 —, Copa do Nordeste e Série B do Brasileirão. Além da meta de acesso à elite do futebol, o Vovô quer também reconquistar o Estadual após cinco anos o sem título.