Fora do Nordeste, Ferroviário concentra atenções no Campeonato Cearense 2024

Foto: FÁBIO LIMA Ferrão foi campeão estadual pela última vez em 1995

Com foco exclusivo na competição, o Ferroviário realiza seu primeiro jogo no Campeonato Cearense no próximo sábado, 20, diante do Floresta, no estádio Presidente Vargas. Neste início do ano, o Estadual se torna ainda mais importante para o Tubarão da Barra após a frustrante eliminação para o ASA-AL na primeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste.

Antes mesmo de não alcançar vaga na etapa de grupos do torneio regional, a diretoria coral já via o Cearense como um certame para ir além em 2024, fazendo da classificação para a final o seu objetivo e o título como uma meta ousada, mas alcançável.

No final de dezembro de 2023, Aderson Maia, presidente do Ferroviário, concedeu entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e falou sobre o desejo de quebrar a hegemonia de títulos no Estado, dividida entre Fortaleza e Ceará desde 1996. O Tubarão foi justamente o último clube a levantar a taça antes do domínio de tricolores e alvinegros, sendo bicampeão em 1994 e 1995.

“Para o Cearense, eu sempre digo que é uma meta mais ousada. A gente tem que chegar na decisão, a gente tem que buscar essa decisão a todo custo. O Ferroviário vai completar 29 anos sem ganhar o título. Vamos tentar acabar com essa hegemonia de Fortaleza e Ceará, e o Ferroviário é o time que pode buscar isso”, afirmou o mandatário à época.

A decepção coral no Nordestão começou ainda no tempo regulamentar da partida contra o ASA, quando abriu o placar e viu seu adversário, com um jogador a menos em campo, reagir nos minutos finais para alcançar o empate. A tristeza dos torcedores foi ampliada na disputa por pênaltis, com 3 a 0 para os alagoanos.

Porém, mesmo abalado com a derrota e vendo o seu primeiro objetivo do ano falhando logo na primeira partida, o Tubarão demonstra estar preparado para buscar as metas conseguintes, tanto no Cearense quanto na Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Em 2023, o Tubarão chegou às quartas de final da Copa do Nordeste.

Os atletas comandados por Matheus Costa, que agora focam nos primeiros confrontos do Cearense, terão pela frente as seguintes equipes na fase de grupos: Floresta, Atlético-CE, Caucaia, Fortaleza e Maracanã. No ano passado, a equipe fez boa campanha e chegou às semifinais do Estadual, em que foi derrotado pelo Fortaleza, que viria a levantar o troféu daquela edição.

Calendário do Ferroviário no Campeonato Cearense 2024: