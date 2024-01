Com Ceará e Fortaleza, sorteio da Copa do Nordeste 2024 acontece hoje, em Teresina

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Nordestão chega à 12ª edição consecutiva

Com a definição dos 16 clubes participantes, o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste acontecerá hoje, às 19h30min, em Teresina (PI), no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína. O evento contará com dirigentes das equipes que estão no certame regional e representantes das federações estaduais, além da presença de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A etapa eliminatória do Nordestão, que contou com a participação dos cearenses Ferroviário e Iguatu, ambos eliminados, foi encerrada no último final de semana. Ao todo, 16 equipes entraram em disputa por quatro vagas na fase de grupos, preenchidas por Altos-PI, ABC-RN, Juazeirense-BA e Botafogo-PB. Os times se juntaram a outras 12 times que já estavam confirmadas no torneio.

Assim, além dos quatro citados que vieram da fase preliminar, também participarão do sorteio de hoje Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia, CRB-AL, Vitória, Náutico, América-RN, Treze-PB, Itabaiana-SE, River-PI e Maranhão. Os times serão divididos em dois grupos, A e B, em formato de duelo cruzado — ou seja, as equipes de um chaveamento enfrentam as do outro.

Vale ressaltar que clubes conterrâneos não podem ocupar o mesmo grupo, o que eleva a quantidade de clássicos estaduais. A única exceção é a Juazeirense por ser o terceiro representante da Bahia. Em relação aos potes, Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport serão os cabeças de chave.

Os demais estão separados da seguinte maneira: CRB, Vitória, Náutico e ABC (pote 2); Botafogo-PB, Juazeirense, Altos e América-RN (pote 3); Treze, Itabaiana, River e Maranhão (pote 4). No sorteio, dois times de cada pote irão compor o Grupo A e o Grupo B.

A Copa do Nordeste de 2024 marcará a 12ª edição do torneio regional desde que ele voltou a ser realizado pela CBF, em 2013. O Ceará, atual campeão, também é o time com mais títulos deste recorte de disputa, com três taças, obtidas nas temporadas de 2015, 2020 e 2023. O Fortaleza (2019 e 2022) e o Bahia (2017 e 2021) figuram na segunda posição do ranking, seguido pelo Sport (2014), Campinense (2013), Sampaio Corrêa (2018) e Santa Cruz (2016).

De acordo com o calendário oficial divulgado pela CBF, a fase de grupos da Copa do Nordeste será iniciada no dia 4 de fevereiro, um domingo, com término no dia 9 de junho. Diferentemente da última temporada, não deve haver choque de datas com as competições estaduais.



Copa do Nordeste 2024: clubes classificados e potes