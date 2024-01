Em busca de recuperação, Fortaleza BC enfrenta o Bauru fora de casa pelo NBB

Foto: João Moura/FBC Carcalaion quer voltar a vencer no torneio

O Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra hoje, às 19h30min, pela 14ª rodada do NBB. Apesar de estar classificado para o Super 8, o Carcalaion acumula três derrotas consecutivas na competição, após o revés diante do Franca, e quer, no ginásio Panela de Pressão, em São Paulo, começar a virar a página. A partida terá transmissão do canal SporTV.

A tarefa não será fácil para a equipe de Flávio Espiga, que enfrenta um adversário com um histórico recente oposto. Nas últimas três partidas, o Dragão bateu a Unifacisa em casa e o Paulistano e o São Paulo como visitante. Com os três triunfos, o time paulista subiu na tabela ao melhorar o aproveitamento para 61,9%, com 13 vitórias, oito derrotas, 1.668 pontos marcados e 1.632 sofridos e quer crescer na competição.

O Fortaleza BC tem um histórico geral mais equilibrado, com 50% de aproveitamento. Foram dez vitórias e dez derrotas na competição até aqui, com 1.555 pontos somados e 1.527 tomados.

Para voltar a um aproveitamento mais positivo, o grupo pode tentar melhorar os arremessos, já que foi uma estatística que ficou abaixo da média ideal no diante do Franca e do São Paulo — os outros dois reveses na sequência negativa atual. Em ambos os embates, o Carcalaion acertou menos da metade dos lançamentos que fez ao todo. Nas tentativas de três pontos, a taxa de acerto foi ainda menor: 25%.

Após o duelo contra o Bauru, o Fortaleza Basquete Cearense voltará a jogar em casa, onde enfrentará o São José, na próxima segunda-feira, 22, e o Mogi, no dia 24. Ambas as partidas ocorrem às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO).