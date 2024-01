Vojvoda reforça compromisso com o Fortaleza em meio a assédio: "Aqui vejo projeto"

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Técnico concedeu primeira entrevista coletiva do ano

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu a sua primeira entrevista coletiva de 2024 ontem, no Pici. Entre os assuntos abordados durante cerca de uma hora e 20 minutos, o argentino comentou sobre o assédio no mercado da bola, a mais recente vinda do São Paulo, exaltou o compromisso com o Fortaleza e explicou os motivos para permanecer no Tricolor.

"É um orgulho pra mim (a procura do mercado), mas agradeço ao clube que me dá a possibilidade de desenvolver um projeto. Aqui vejo projeto. Quando vêm algumas opções de outros clubes, minha cabeça não mexe muito. Estou focado em meu clube, meu clube é o Fortaleza", afirmou o treinador, que está indo para a sua quarta temporada seguida no Leão.

Vojvoda reforçou também a relação de confiança com os dirigentes nos momentos bons e ruins. "Conseguimos essa unidade nestes anos. Passamos momentos bons juntos, sempre com o torcedor, porque é parte importante. E nos momentos difíceis, em todo o clube, senti esse apoio", explicou.

O comandante do Leão aproveitou para rebater críticas sobre "comodismo" por não aceitar propostas de clubes tradicionais do futebol brasileiro. Desde que assumiu o time cearense, em 2021, Vojvoda já foi procurado por equipes como Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Corinthians, Santos e Vasco, além do São Paulo, que procurou o treinador diretamente após a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira e recebeu um "não".

"'O Vojvoda não quer aceitar um desafio num clube grande'. Alguns podem pensar assim. Eu tenho um projeto, tenho meus desafios pessoais. O Fortaleza é um clube grande. Ainda não conseguiu o topo. Acho que têm muitas possibilidades de continuar evoluindo. Este é meu desafio, é que o Fortaleza e o Vojvoda continuem crescendo juntos", comentou.

Em outro momento da coletiva, o treinador voltou a falar sobre o assunto. "Estou bem no Fortaleza. Não é por comodidade (que permaneço). Fortaleza tem pressão também. Estou morando em uma cidade que gosto. Por que vou a outra cidade? Por dinheiro? Pode ser, mas eu tenho direito onde quero morar, onde quero trabalhar e com quem quero trabalhar", ponderou.

Sonho da Sul-Americana

O comandante argentino também voltou a falar sobre o vice-campeonato da Sul-Americana de 2023, destacou os objetivos para a nova temporada e não escondeu o incômodo com o tropeço na decisão continental diante da LDU-EQU, projetando nova briga pelo título.

"Sabemos da importância do Estadual e da Copa do Nordeste. Daremos prioridade máxima, assim como em todas as competições. É verdade que ficou algo da Sul-Americana. Ficamos em primeiro no nosso grupo, passamos por Libertad, América e Corinthians. Chegamos na final e perdemos por um pênalti, são coisas que acontecem no futebol. Depois conseguimos um bom lugar final no Brasileirão mesmo passando por momentos difíceis, mas o grupo foi resiliente", disse Vojvoda.

"Isso da Sul-Americana fica na minha cabeça, o orgulho de chegar na decisão também, mas precisamos lutar para conseguir um título. Não sei se vai acontecer esse ano, mas vamos lutar para que aconteça. É um projeto, em algum momento o Fortaleza vai dar esse título ao seu torcedor", completou.

Vojvoda foca no projeto do Fortaleza para 2024 e não descarta renovação

Segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro — atrás apenas do português Abel Ferreira, do Palmeiras —, o argentino Juan Pablo Vojvoda foi questionado se havia possibilidade de prolongar seu contrato com o Fortaleza para além desta temporada — o atual vínculo vai até o fim de 2024.

O treinador salientou estar focado no projeto para o novo ano e não descartou uma conversa com os dirigentes sobre renovação. Ao final de 2022, o comandante firmou novo acordo com o Leão por dois anos.

"Assinamos por dois anos por isso, por um projeto. Asseguramos, por parte do Fortaleza e do Vojvoda, que esse projeto vai continuar até o fim de 2024, mas podem acontecer outras conversas. A urgência agora é montar o elenco, mas pode acontecer também (a renovação)", comentou.

Se depender da diretoria do Tricolor, a extensão contratual será feita. Isso porque, em novembro de 2023, o então presidente e atual CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, destacou o desejo de renovar o vínculo com o técnico por mais tempo, não apenas até o fim de 2024.

Em sua quarta temporada no comando técnico da equipe leonina, Vojvoda foi responsável por grandes feitos em campo, além de ter grande identificação com torcida, funcionários e grupo de jogadores.