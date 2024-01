Apresentado, Luquinhas diz que busca aprimorar parte física para estrear pelo Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Luquinhas atuou na Europa e nos Estados Unidos

Acompanhado do CEO Marcelo Paz e do executivo de futebol Bruno Costa, o meia Luquinhas foi apresentado pelo Fortaleza na tarde de ontem, no Pici. Pela primeira vez no futebol brasileiro, após dois anos disputando a MLS, liga dos Estados Unidos e Canadá, o atleta falou sobre adaptação ao calendário nacional e a sua condição física.

Sincero, o meia assumiu que apesar de estar treinando por conta própria nas últimas semanas, durante as férias, não se sente 100% fisicamente pelo baixo número de jogos disputados na última temporada pelo NY Red Bulls-EUA.

"Todo mundo sabe que o calendário da MLS às vezes acaba cedo, mas eu estava treinando nessas duas últimas semanas de negociação. Eu (também) tive que resolver coisas, viajar até lá, fechar minha casa. Não estou 100% no meu porte físico, mas estou trabalhando para isso", ressaltou o camisa 18.

De acordo com o meia, parte do que o convenceu a ir para o Pici foi a festa da torcida tricolor em jogos na Arena Castelão. "Vi uns vídeos ano passado e sendo campeão a festa é muito linda com o Castelão cheio", ressaltou o jogador ao ser questionado sobre o que esperava com a camisa do Fortaleza.

"Meu primeiro objetivo e meu maior sonho é ser campeão aqui no Fortaleza", disse o meia. Com a camisa do Leão, ele terá a oportunidade no primeiro semestre do ano de buscar a conquista do hexacampeonato Cearense, além da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O Leão disputa ainda na temporada a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

Questionado sobre como pode agregar ao time de Vojvoda, Luquinhas salientou a velocidade que emprega nas jogadas, como consegue se sobressair em disputas individuais diante dos marcadores adversários e quem o inspira.

"Minha característica é sempre no um para um, na velocidade, em transição também para sair rápido para o jogo. Sobre se espelhar, não tem como não se espelhar, pois é aqui que nascem os craques como Neymar, Coutinho, Pelé. Até os europeus se espelham nos times daqui", destacou o meio-campista, que também atuou em Portugal e na Polônia.

Briga por posição

Na busca por espaço nos 11 principais de Vojvoda, Luquinhas acredita que o rodízio de jogadores pode ser benéfico para ele e ressaltou que não vê Calebe como um opositor na briga por um espaço no meio de campo.

"Teremos muitos jogos e sempre vai estar rodando jogador. A gente sabe que o Calebe tem uma qualidade absurda, mas será uma disputa saudável. Como ele está aqui há muito tempo, vai me passar a experiência de jogar no futebol brasileiro. Vamos dar muita felicidade ao torcedor", finalizou.