Bruninho e Recalde são apresentados e falam sobre primeiras impressões no Ceará

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Bruninho e Recalde reforçam o Alvinegro em 2024

Em meio à semana de apresentações dos jogadores recém-contratados no Ceará, ontem foi a vez dos meias Bruninho e Jorge Recalde irem para a sala de imprensa. Destaques em seus clubes na última temporada, a dupla comentou sobre as expectativas para 2024 vestindo a camisa do Alvinegro e as impressões iniciais do Vovô.

Cobiçado por outras equipes no mercado da bola, Bruninho se esquivou ao falar sobre um possível interesse do Fortaleza em contratá-lo e preferiu focar em sua chegada ao Ceará. O meia, que foi um dos principais jogadores da Série B de 2023 com a camisa do Guarani, revelou ter se impressionado com a torcida do Vovô durante o treino aberto realizado no Estádio Presidente Vargas para a apresentação do elenco, no último sábado, 13.

“Nunca havia vivenciado isso de um jogo-treino ter 14 mil pessoas. Em alguns outros clubes que fiz parte, nem em dia de jogo tinham 14 mil (torcedores). Estou muito feliz de estar aqui, acredito que a torcida pode, sim, ser um diferencial, deu para perceber que é uma torcida de massa. Isso para alguns adversários acaba nos favorecendo e acredito em uma temporada muito boa para nós”, disse Bruninho.

Paraguaio, Jorge Recalde terá a sua primeira experiência no futebol brasileiro atuando no Ceará. Titular do Newell's Old Boys, da Argentina, na última temporada, o meio-campista contou que buscou referências sobre a cidade, o clube e a torcida.



“Me falaram muito sobre o Ceará, que (Fortaleza) era uma cidade linda de se viver. Minha família também sempre gostou desse país. Sobre o idioma, estou tentando aprender com os meninos. Quando vamos para um clube novo, pedimos referências, e me falaram muito bem do clube, das pessoas e do ambiente do estádio. Espero que tudo vá bem, porque quando as coisas vão bem, tudo fica mais feliz”, comentou.

Questionados se poderiam atuar juntos no time titular, ambos concordaram que sim. Embora se sintam confortáveis como meia-central, os dois jogadores podem fazer outras funções. Bruninho, por exemplo, destacou-se no Guarani ocupando a faixa esquerda do campo, como um ponta. Recalde, no último ano, jogou como falso 9, na referência do setor ofensivo, e correspondeu bem.



“Sim, eu creio que sim. Eu me acomodo bem no setor avançado de ataque, jogando um pouco mais centralizado. Ultimamente, no meu último clube, eu joguei como um falso 9. Me acomodo bem nessas posições e, claro, podemos jogar juntos (se referindo ao Bruninho)”, comentou Recalde.

Executivo de futebol do Ceará aponta semelhanças entre Barceló e Pablo

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, participou ontem do quadro Cadeira Elétrica, do Trem Bala, no YouTube do O POVO, e revelou que o clube não está buscando outro centroavante no mercado para o momento. Para a posição, o departamento de futebol contratou Facundo Barceló e promoveu Pablo, destaque da base alvinegra, ao profissional.

Drubscky enxerga em Barceló e Pablo características complementares. O dirigente explicou que o uruguaio possui mais mobilidade, enquanto o artilheiro da base tem o perfil de centroavante mais clássico, com presença de área.

“O Barceló é um camisa 9 (centroavante) que tem capacidade de sair da área, de jogar com dois atacantes, um do lado do outro, ou sendo o centroavante mais sozinho, ou atuando com três. Tem capacidade de transitar em sistemas de jogo diferentes de maneira muito tranquila, a biotipia dele ajuda a ser um centroavante mais móvel", detalhou o executivo.

"O Pablo é de área, de mais presença, aquele centroavante que temos como costume de ver e entender como o mais clássico, por assim dizer. Acho que são características que se complementam e quem ganha com isso é o Ceará, o Mancini. Temos boas opções”, completou.

Para além de Barceló e Pablo, o dirigente comentou que outros atletas podem fazer a função a depender de Vagner Mancini, como o meio-campista Jorge Recalde e os pontas Saulo Mineiro e Aylon.

“Além deles, temos outros jogadores no nosso elenco, isso foi uma estratégia na montagem, que podem fazer a função de 9. O Recalde, é um 10, gosta de jogar como 10, mas ano passado, no Campeonato Argentino, pelo Newell's, ele jogou de camisa 9 e, pasmem, ele foi, por todas as características dele, top-5 camisas 9 da competição, sendo um camisa 10”, comentou Drubscky.