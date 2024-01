Fortaleza BC leva jogo para prorrogação, mas perde para o Bauru pelo NBB

Foto: Bryan Assis/Bauru Basket Lance do jogo Bauru x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

De volta à quadra na noite de ontem, o Fortaleza Basquete Cearense lutou e levou o jogo para o tempo extra, mas não conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva no NBB. Desta vez, o Carcalaion foi batido por 93 a 88 pelo Bauru, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP), pela 14ª rodada da competição.

A série negativa do time cearense incluiu os reveses para Sesi Franca, duas vezes (77 a 72 e 81 a 75), e São Paulo (81 a 75). Em busca da reabilitação, os visitantes conseguiram ficar em vantagem ao final do primeiro quarto, com 21 a 17 no placar.

No tempo seguinte, os donos da casa reagiram e fizeram 21 a 15. O Bauru também levou a melhor no terceiro período e anotou 24 a 20. O Carcalaion mostrou poder de reação — algo que faltou nos últimos jogos — e saiu vitorioso no último quarto, com placar de 20 a 14.

O resultado deixou o confronto igualado em 76 a 76, o que levou o duelo para o tempo extra. Na prorrogação, o Bauru levou a melhor, anotou 17 a 12 e decretou a vitória dentro de casa.

Alex, do time mandante, foi o cestinha do jogo, com 29 pontos. Em rebotes, Jeremy, do Bauru, e Douglas Nunes, do Fortaleza BC, somaram oito cada. Orresta, do Carcalaion, e Brite, do Dragão, empataram em assistências: seis.

Em meio à sequência negativa, o Fortaleza Basquete Cearense terá dois jogos consecutivos dentro de casa, no CFO: enfrenta o São José na próxima segunda-feira, 22, às 19h30min, e depois o Mogi, na quarta-feira que vem, 24, também às 19h30min.