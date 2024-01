Fortaleza integra três jogadores do time da Copinha ao elenco profissional

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Antes de chegar ao Leão do Pici, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, observatório de futebol de maior credibilidade nos dias de hoje

O treino do Fortaleza na manhã de ontem contou com três novas presenças. Após boas atuações na Copinha, os atletas Amorim, Kauan Rodrigues e Kervin Andrade se juntaram ao elenco profissional do Leão do Pici.

Dentre os três, os meias Kauan e Amorim já receberam oportunidades no profissional e foram relacionados para jogos do Tricolor de diferentes competições em 2023. Kervin, por sua vez, integra o elenco pela primeira vez e pode receber suas primeiras oportunidades no Campeonato Cearense.

Mesmo antes do início da Copa São Paulo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmava que o clube planejava contar com pelo menos três atletas que estavam relacionados para a competição na equipe profissional para a temporada de 2024.

Vale destacar que o novo executivo de futebol do Tricolor, Bruno Costa, acompanhou de perto a campanha do Leãozinho durante a Copinha e tem histórico com as categorias de base, inclusive na seleção brasileira.

O trio promovido

Antes de chegar ao Leão, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, uma plataforma que atua como um observatório de futebol. O atleta, nascido em 2005, também é tratado como o melhor jogador da próxima geração venezuelana, principalmente após o destaque no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 e 23 anos.

Kervin possui contrato de empréstimo junto ao Deportivo La Guaira-VEN até julho de 2024, tendo opção de compra, que deve ser executada pelo Fortaleza. Na base do Leão, já atuou como segundo volante, meia, segundo atacante e ponta pelos dois lados. Na Copinha, jogou como ponta-esquerda.

Kauan Rodrigues, meio-campista de 18 anos, chegou ao Fortaleza em maio de 2023 e chegou a jogar pelo profissional diante da equipe do Bragantino, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Tendo mais minutos como volante nas categorias de base, Kauan chamou atenção na Taça Fares Lopes. O meio-campista também balançou as redes no Campeonato Cearense e na Taça FCF, ambos pelo sub-20.

Já conhecido pela torcida tricolor, o meia Amorim se destacou por duas Copinhas seguidas, carregando a camisa 10 do escrete vermelho-azul-e-branco. Pelo profissional, entrou em campo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e contra o Estudiantes de Mérida, pela Sul-Americana. Amorim tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027.