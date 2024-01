Sorteio define grupos do Nordestão 2024; confira os adversários de Ceará e Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Tricolor e Alvinegro farão Clássico-Rei no Nordestão

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste aconteceu na noite de ontem, em Teresina (PI), no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína. Os 16 clubes da região classificados para o torneio foram divididos em dois grupos, A e B. Vale ressaltar que equipes do mesmo Estado não puderam compor a mesma chave, à exceção da Juazeirense, terceiro representante da Bahia.

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), esteve presente no evento ao lado de Alex Santiago, mandatário do Fortaleza. João Paulo Silva, presidente do Ceará, representaria o clube na cerimônia, mas teve um problema com voo que o impossibilitou de ir. Na dinâmica do sorteio, o Alvinegro, o Leão do Pici, o Bahia e o Sport foram os cabeças de chave por serem os melhores ranqueados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Ceará, atual campeão, caiu no Grupo A ao lado das seguintes equipes: Sport-PE, Vitória-BA, CRB-AL, América-RN, Botafogo-PB, River-PI e Maranhão. Já o Fortaleza integra o Grupo B com os demais times: Bahia, Náutico-PE, ABC-RN, Altos-PI, Juazeirense-BA, Itabaiana-SE e Treze-PB.

Nesta primeira etapa da competição, o formato é de duelos cruzados, ou seja, as equipes da Chave A enfrentam os clubes que estão na Chave B. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, disputado em formato de jogo único e eliminatório — a vantagem do mando de campo será do clube com melhor campanha na fase de grupos.

Assim, o Ceará terá alguns clássicos regionais importantes, como duelo contra Bahia, rival que já enfrentou três vezes na final do certame e venceu duas. O Fortaleza reencontrará o Sport, adversário na decisão da Lampions de 2022 — conquistada pelo Leão do Pici.

A tabela dos jogos ainda não foi divulgada pela CBF. De acordo com o calendário oficial, a fase de grupos da Copa do Nordeste será iniciada no dia 4 de fevereiro, um domingo, com término previsto para o dia 9 de junho. Diferentemente da última temporada, não deve haver choque de datas com as competições estaduais.

Copa do Nordeste 2024: quem o Ceará vai enfrentar?

Fortaleza

Bahia

Náutico

ABC

Altos

Juazeirense

Itabaiana

Treze

Copa do Nordeste 2024: quem o Fortaleza vai enfrentar?

Ceará

Sport

Vitória

CRB

América-RN

Botafogo-PB

River

Maranhão

Copa do Nordeste 2024 é a 12ª edição desde o retorno do certame em 2013

A Copa do Nordeste de 2024 marcará a 12ª edição do torneio regional desde que ele voltou a ser realizado pela CBF em 2013. O Ceará, atual campeão, também é o time com mais títulos deste recorte de disputa, com três taças, obtidas nas temporadas de 2015, 2020 e 2023.

O Fortaleza (2019 e 2022) e o Bahia (2017 e 2021) figuram na segunda posição do ranking, seguido pelo Sport (2014), Campinense (2013), Sampaio Corrêa (2018) e Santa Cruz (2016).