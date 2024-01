Bia Haddad é derrotada por Timofeeva e dá adeus ao Aberto da Austrália na terceira rodada

Foto: David Gray/AFP Bia Haddad vence fácil e vai à terceira rodada do Aberto da Austrália

Na manhã desta sexta-feira, 19, a tenista Bia Haddad foi superada pela russa Maria Timofeeva na terceira rodada do Australian Open, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (9/7) e 6-3. Com o resultado, a brasileira foi eliminada do primeiro Grand Slam da temporada do tênis.

Com o triunfo sobre Bia Haddad, Maria Timofeeva avançou às oitavas de final do Australian Open. Agora, a russa terá pela frente a ucraniana Marta Kostyuk, que eliminou a belga Elina Avanesyan ao vencer por 2 sets a 1 (parciais de 6-2, 6-4 e 6-4).

Bia Haddad disputou a chave principal do Australian Open pela quinta vez na carreira. A tenista, 12ª colocada no ranking mundial feminino, chegou perto de marcar de vez seu nome no tênis brasileiro: se tivesse garantido vaga nas oitavas, poderia se tornar a primeira brasileira na Era Aberta a chegar em tal fase.

O início do duelo foi todo de Bia. A brasileira começou a partida pressionando a adversária e chegou a abrir vantagem de 3 a 0. No entanto, a brasileira não conseguiu manter o ritmo e viu Timofeeva crescer no jogo, igualando o nível e o placar.

Com a confiança em alta, a russa que passou a dominar, mas a brasileira conseguiu levar o set para o tie-break. Bia se reergueu e poderia ter vencido, mas deixou Timofeeva chegar novamente. Apesar de ter sido disputado, o primeiro set ficou com a russa.

O segundo set teve uma distância ainda maior entre as duas tenistas. Bia não foi capaz de retomar a confiança e viu Timofeeva abrir uma grande vantagem no marcador. Mesmo depois de ter salvo alguns match points, a brasileira acabou derrotada e se despediu do Grande Slam em Melbourne.