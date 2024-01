Campeonato Cearense 2024: confira guia completo do Estadual

Foto: Fabio Lima/O POVO Cearense 2024 tem busca por hexa, fim de jejum e quebra de hegemonia

O Campeonato Cearense 2024 se inicia neste sábado, 20. Quando a Arretada, — bola oficial da competição —, rolar, ainda que os times que disputem o título estadual sejam velhos conhecidos, a competitividade do torneio promete estar bem acima da média das edições anteriores.

De um lado, o Fortaleza vai em busca do hexacampeonato, que seria inédito ao futebol cearense. Do outro, o Ceará quer retomar a confiança do torcedor voltando a levantar o troféu após cinco anos de jejum, enquanto o Ferroviário tentará quebrar a hegemonia da dupla do Clássico-Rei, que se estende desde 1996.

Com diferentes objetivos de permanência na principal divisão do futebol cearense e classificação para torneios regionais e nacionais, Caucaia, Floresta, Atlético Cearense, Horizonte, Maracanã, Barbalha e Iguatu compõe o restante do Manjadinho.

O torneio começa na Arena Castelão, às 16h40min deste sábado, quando o Fortaleza enfrenta o Horizonte. No mesmo dia, às 18 horas, Ferroviário e Floresta medem forças no estádio Presidente Vargas (PV).

A primeira rodada do torneio também terá o embate entre Maracanã e Ceará, neste domingo, 21, às 17h30min, no PV.

Antes, às 17 horas, o Iguatu receberá Atlético-CE em casa, no Morenão. A rodada inicial será finalizada na segunda-feira, 22, às 20 horas, em jogo entre Caucaia e Barbalha, no Raimundão.

Campeonato Cearense 2024: Fórmula de disputa

O Campeonato Cearense de 2024 tem um formato semelhante ao de 2023. Os dez times participantes foram divididos em dois grupos, sendo eles o A — com Fortaleza, Caucaia, Floresta, Atlético-CE e Maracanã — e o B — com Ceará, Ferroviário, Horizonte, Barbalha e Iguatu.

Na primeira fase, cada equipe disputa um único jogo diante dos adversários da chave oposta. Ao final das cinco partidas, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento.

As partidas dessa fase serão disputadas em formato de ida e volta. O time com melhor campanha na primeira etapa do certame decide em casa.



Após as definições, as semifinais serão jogadas também em formato de ida e volta. Os classificados do Grupo A decidem um finalista e os do Grupo B o outro, prevalecendo o mando do segundo embate para a equipe com a melhor campanha da primeira fase.

A final também será decidida em jogos de ida e volta. O time com a melhor campanha, somado o desempenho da primeira fase e semifinal, decide o título como mandante.

Das quartas de final em diante, caso prevaleça o empate no acumulado dos resultados, o vencedor será decidido por pênaltis.

E os rebaixados?

Os quartos e quintos colocados de cada grupo irão tentar fugir do descenso em uma espécie de 'torneio paralelo', conhecido como Quadrangular do Rebaixamento. Em seis partidas, as quatro equipes se enfrentam em jogos de ida e volta.

Ao final, os dois melhores em pontuações estarão garantidos no Campeonato Cearense de 2025, enquanto os dois piores cairão para a Série B do Estadual.

Os critérios de desempate seguirão a seguinte sequência: vitórias, saldo de gols, gols marcados, o time que possui menos cartões vermelhos e a equipe que tiver menos cartões amarelos.

Além da taça: Cearense dispõe vagas para torneios nacionais e regionais

Além da taça e do título de campeão local, o Campeonato Cearense dispõe aos participantes vagas em competições nacionais e regionais. O campeão e o vice do Estadual, por exemplo, se classificam automaticamente para a Copa do Brasil 2025.

Por meio do Estadual, há ainda a definição dos três times cearenses na Série D e de vagas para a Copa do Nordeste do ano seguinte.

O certame regional tem participantes definidos também a critério do ranking da CBF, enquanto a quarta divisão destina classificação às agremiações melhor posicionadas no Estadual que não tiverem divisão.

Campeonato Cearense 2024: onde assistir ao vivo à transmissão

As opções de lugar para acompanhar e assistir ao Campeonato Cearense são amplas nessa edição da competição. A TV Verdes Mares fará transmissão de um jogo por rodada aos sábados, enquanto o site Globo Esporte e o canal do Youtube GOAT irão passar todos os jogos de Ceará e Fortaleza. Recentemente, a Federação Cearense de Futebol anunciou que, em parceria com a FCF TV, a TV Ceará também irá exibir jogos do torneio.

Fortaleza defende hegemonia e busca hexa inédito

Pentacampeão estadual, o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense de 2024 neste sábado, 20, às 16h40min, contra o Horizonte, na Arena Castelão, defendendo a hegemonia na competição e buscando uma sequência de títulos inédita no futebol local: o hexacampeonato.

Ceará prioriza título estadual para acabar com jejum de cinco anos

Embora o acesso à Série A seja o principal objetivo da temporada, o Ceará já deixou claro, internamente e externamente, que o Campeonato Cearense de 2024 é uma prioridade. O Alvinegro de Porangabuçu quer encerrar o jejum de cinco anos e quebrar a hegemonia do Fortaleza, atual pentacampeão.

Ferroviário almeja chegar à final e quebrar hegemonia no Estado

Vindo de uma temporada histórica, o Ferroviário entra em campo pelo Campeonato Cearense a partir deste sábado, 20, enfrentando o Floresta, no Estádio Presidente Vargas. Após a decepcionante eliminação para o ASA-AL na fase preliminar da Copa do Nordeste, o Estadual ganha ainda mais importância para o Tubarão da Barra, que quer o título para quebrar a hegemonia de Ceará e Fortaleza, que dura desde 1996.

Iguatu visa chegar às semifinais pelo terceiro ano seguido

Vindo de dois anos consecutivos de ótimas campanhas no Campeonato Cearense, o Iguatu chega, em 2024, com o objetivo de repetir o feito para carimbar o calendário da temporada seguinte e até tentar surpreender os times com maiores rendas do Estado, assim como fez em 2022.

De olho nas competições nacionais e regionais, Floresta mira semifinais do Estadual

De volta à elite do Campeonato Cearense após três anos na B, o Floresta entrará em campo pelo certame estadual mirando bem mais que a permanência. A equipe comandada por Felipe Surian quer chegar até as semifinais de olho nas vagas para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil para garantir um calendário cheio em 2025.

Atlético-CE aposta em técnico português para tentar surpreender

O Atlético-CE resolveu mudar os ares para a temporada de 2024. Saindo do ciclo comum de treinadores brasileiros, a Águia da Precabura decidiu apostar alto e contratou o português João Carlos Moura para assumir o comando técnico da equipe. O clube, que tem como referência o centroavante Ari — que também o dono —, almeja, no mínimo, repetir a campanha do Estadual do último ano.

Em quinto ano na elite, Caucaia mira permanência e crescimento estadual

Desde 2020 na primeira divisão do Campeonato Cearense, o Caucaia vem se mostrando um clube cada vez mais fortalecido no cenário estadual. Após o vice-campeonato em 2022 e a disputa do quadrangular de rebaixamento em 2023, a Raposa agora almeja conquistar a permanência na elite sem grandes sustos.

Com nomes conhecidos, Maracanã deseja repetir campanha da edição passada

Em seu terceiro ano consecutivo na elite do Campeonato Cearense, o Maracanã deseja repetir, em 2024, a campanha que realizou no estadual de 2023. Na edição passada, a equipe bicolor chegou até as quartas de finais e garantiu calendário cheio para a atual temporada.

De volta à elite, Horizonte visa permanência na Série A do Estadual

De volta à elite do futebol cearense após dois anos, tendo conquistado a Série B do Estadual em 2023, o Horizonte tem como principal objetivo no Campeonato Cearense desta temporada a permanência.

Barbalha almeja permanência e sonha com vaga na Copa do Brasil

Único representante do Cariri na Série A do Campeonato Cearense, o Barbalha disputará a Primeira Divisão local pelo segundo ano consecutivo. Após ser rebaixado em 2021 e conquistar o vice-campeonato da Segundona em 2022, a equipe figurou na elite cearense em 2023 e conseguiu permanecer para a atual temporada.