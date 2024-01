Ceará quer encerrar jejum de títulos estaduais e quebrar hegemonia do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-01-2023: Vagner Mancini. Treino aberto do Ceará Esporte Clube no Estadio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Embora o acesso à Série A seja o principal objetivo da temporada, o Ceará já deixou claro, internamente e externamente, que o Campeonato Cearense de 2024 é uma prioridade. O Alvinegro de Porangabuçu quer encerrar o jejum de cinco anos e quebrar a hegemonia do Fortaleza, atual pentacampeão.

A última vez que o Ceará venceu o Estadual foi em 2018, naquela ocasião com Marcelo Chamusca como treinador e o centroavante Arthur Cabral vivendo ótima fase. Desde então, o Vovô venceu duas edições da Copa do Nordeste (2020 e 2023), mas não conquistou mais taças do certame local.

"Eu não vou dizer bem (que seria como ganhar) uma Copa do Mundo, mas seria muito importante impedir o hexa do nosso rival. E também é um campeonato que, por mais que muitos torcedores hoje não dão muita importância, a gente sabe que na hora que se chega numa final, todo mundo quer ganhar. É importante trazer o torcedor de volta nesse sentido, de dar orgulho, de ser campeão", destacou João Paulo Silva, presidente do clube, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN.

No sorteio, o Ceará caiu na chave B ao lado do Ferroviário, Iguatu, Barbalha e Horizonte. Na estreia, o Alvinegro enfrentará o Maracanã, em duelo que acontece no próximo domingo, 21, às 17h30min, no Presidente Vargas. Vale ressaltar que o formato do certame é de confrontos cruzados antes do mata-mata — ou seja, equipes do Grupo B enfrentam os times do Grupo A.

Cearense 2024: Ceará reformulou elenco e elevou expectativas

Após a campanha frustrante na Série B da última temporada, o Ceará promoveu uma reformulação quase completa no departamento de futebol e elenco. Ao todo, o Vovô oficializou 12 contratações até o momento, todas baseadas em uma nova metodologia de atuar no mercado da bola, com participação intensa do departamento de scout.

O olhar para o mercado sul-americano também foi um diferencial. O Ceará aproveitou bem as oportunidades e trouxe jogadores de ligas competitivas, como o meia paraguaio Jorge Recalde, titular absoluto do Newell’s Old Boys, time da primeira divisão argentina. Além dele, os uruguaios Facundo Castro e Barceló também chegaram.

No mercado nacional, as movimentações também são promissoras. Atletas destaques da Série B, como o atacante Aylon, os meias Bruninho e Lourenço, e o zagueiro Ramon Menezes, integram o novo plantel alvinegro. Jogadores que estavam na Série A, como Fernando Miguel (ex-Fortaleza), Raí Ramos (ex-São Paulo), Matheus Felipe (ex-Athletico), Matheus Bahia (ex-Bahia) e Mugni (ex-Bahia) também optaram pelo Vovô.

Confira a lista de reforços do Ceará para 2024:

Atacantes: Aylon, Facundo Castro e Facundo Barceló

Meias/volantes: Lucas Mugni, Lourenço, Jorge Recalde e Bruninho

Laterais: Raí Ramos e Matheus Bahia

Zagueiros: Matheus Felipe e Ramon Menezes

Goleiro: Fernando Miguel



Cearense 2024: calendário de jogos do Ceará