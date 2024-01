Os quartos e quintos colocados de cada grupo irão tentar fugir do descenso em uma espécie de 'torneio paralelo', conhecido como Quadrangular do Rebaixamento. Em seis partidas, as quatro equipes se enfrentam em jogos de ida e volta.

Ao final, os dois melhores em pontuações estarão garantidos no Campeonato Cearense de 2025, enquanto os dois piores cairão para a Série B do Estadual.

Os critérios de desempate seguirão a seguinte sequência: vitórias, saldo de gols, gols marcados, o time que possui menos cartões vermelhos e a equipe que tiver menos cartões amarelos.

Além da taça e do título de campeão local, o Campeonato Cearense dispõe aos participantes vagas em competições nacionais e regionais. O campeão e o vice do Estadual, por exemplo, se classificam automaticamente para a Copa do Brasil 2025.

Por meio do Estadual, há ainda a definição dos três times cearenses na Série D e de vagas para a Copa do Nordeste do ano seguinte.

O certame regional tem participantes definidos também a critério do ranking da CBF, enquanto a quarta divisão destina classificação às agremiações melhor posicionadas no Estadual que não tiverem divisão.

As opções para acompanhar e assistir ao Campeonato Cearense são amplas nessa edição da competição. A TV Verdes Mares fará transmissão de um jogo por rodada aos sábados, enquanto o site Globo Esporte e o canal do Youtube GOAT irão passar todos os jogos de Ceará e Fortaleza. Recentemente, a Federação Cearense de Futebol anunciou que, em parceria com a FCF TV, a TV Ceará também irá exibir jogos do torneio.

As Rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri e o canal do O POVO no Youtube também transmitirão os principais jogos. (Iara Costa)