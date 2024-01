ESTREIA COM VITÓRIA: Fortaleza 2 x 0 Horizonte

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.01.2024: Kervin Andrade, jogador do Fortaleza comemora gol no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Fortaleza vs Horizonte, arena Castelão.

O Fortaleza venceu o Horizonte por 2 a 0 neste sábado, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Cearense. O zagueiro Leo Ceará marcou contra aos 16 minutos do 2° tempo, enquanto Kervin Andrade, nos acréscimos, ampliou.

Com o resultado, o Leão assume a liderança provisória do Grupo A do Cearense com três pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Barbalha, na Arena Romeirão, em Juazeiro. O duelo será disputado no domingo, 28, às 17h30min.

Escalado com o time-base que finalizou a temporada em 2023, com exceção de Bruno Pacheco, o Fortaleza iniciou a temporada diante do Horizonte controlando as ações no meio-campo e encurtando o espaço do Galo do Tabuleiro, neutralizando, assim, as opções de passe dos visitantes. O Leão, porém, esbarrou na marcação imposta pelo clube da Região Metropolitana e, durante os 15 minutos iniciais, não conseguiu construir chances claras.

A primeira finalização a gol veio aos 21 minutos, com Marinho. O camisa 11 cobrou falta e parou em Marcel. O ponta-direito, inclusive, travou um duelo particular com o arqueiro. Aos 28, Moisés, em jogava individual pela esquerda e cortando para dentro, finalizou para mais uma defesa de Marcel. No lance seguinte, Marinho cobrou escanteio, Tinga desviou para a pequena área e Lucero completou acertando o travessão.

A equipe horizontina, compactada defensivamente, tinha muitas dificuldades ofensivas e não chegou próxima da meta de João Ricardo. Aos 45 minutos, Marinho quase abriu o marcador para o Leão no último lance do primeiro tempo, após receber cruzamento de Pochettino e finalizar cruzado para, mais uma, defesa de Marcel.

O Fortaleza retornou para a etapa decisiva pressionando ainda mais o Horizonte em busca de abrir o marcador, mas seguia pecando no último passe. Encaixotado na marcação do Galo, o time de Vojvoda passou a arriscar mais de fora da área. Aos 13, Pochettino tentou de média-longa distância, mas mandou à esquerda de Marcel.

Três minutos depois, aos 16, o zagueiro Leo Ceará tentou cortar o cruzamento de Calebe e mandou contra o próprio gol, abrindo o marcador para o Fortaleza. O tento assinalado trouxe mais confiança ao Leão: aos 20, Lucero arriscou, mas parou em Marcel.

A desvantagem no placar fez com que o Horizonte saísse mais para o campo ofensivo, oferecendo espaço para os velocistas do Fortaleza. Com o passar da etapa, Vojvoda realizou modificações no setor de ataque, colocando Pikachu e Pedro Rocha nas vagas de Marinho e Moisés. E logo após entrar, Pikachu teve a oportunidade de ampliar o marcador, aos 22 minutos, mas isolou cara a cara com Marcel.

Buscando o empate em transições, o Horizonte chegou pela primeira vez a meta de João Ricardo aos 33 minutos, com Leozinho avançando em velocidade e finalizando para a defesa do arqueiro leonino.

A equipe do Horizonte buscava oferecer perigo ao Fortaleza e Dedé, na reta final, arriscou finalização, mas parou no arqueiro do Leão. Nos acréscimos, Kervin Andrade recebeu de Pikachu e ampliou o marcador, garantindo a vitória do Fortaleza na estreia.