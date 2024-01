Na tarde deste sábado, RB Leipzig e Bayer Leverkusen se enfrentaram na Red Bull Arena em jogo válido pelo Campeonato Alemão. Com gols de Xavi Simons e Openda para os mandantes, e Tella, Jonathan Tah e Hincapié para os visitantes, o jogo terminou em 3 a 2 para o time de Leverkusen.

O resultado manteve o RB Leipzig com 34 pontos, ocupando a quarta posição. O Leverkusen chegou aos 48 pontos e segue invicto na primeira colocação da competição, deixando o Bayern de Munique com 41 pontos e dois jogos a menos, mas um deles será disputado neste domingo, contra o Bremen.

O próximo compromisso da equipe de Leipzig será diante do Stuttgart e está marcado para o próximo sábado, pelo Campeonato Alemão. Já o do Leverkusen será contra o Monchengladbach, no mesmo dia e torneio.

O RB Leipzig abriu o placar com apenas seis minutos de jogo. Xavi Simons recebeu passe dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou no canto do gol, sem dar chance de defesa para o goleiro adversário.

O empate do Leverkusen veio no minuto inicial da segunda etapa, quando Grimaldo recebeu pela ponta esquerda e, de primeira, cruzou rasteiro. A bola atravessou a área inteira até chegar em Nathan Tella, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

A equipe da casa recuperou a vantagem no placar aos 10 minutos. Após boa troca de passes em contra-ataque, a bola chegou em Openda, que finalizou cruzado para o fundo das redes. No entanto, os visitantes empataram novamente apenas sete minutos depois, quando Jonathan Tah aproveitou cobrança de escanteio para cabecear para o gol.

Quando o jogo parecia estar encaminhando para o empate, a equipe comandada por Xabi Alonso mostrou sua força mais uma vez e buscou a virada nos acréscimos, aos 46. Em mais uma cobrança de escanteio, Hincapié até tentou ser atrapalhado pelo zagueiro adversário, mas conseguiu se jogar na bola e virar o duelo para sua equipe.

Outros resultados do Campeonato Alemão deste sábado: Bochum 1 x 0 Stuttgart, Darmstadt 2 x 2 Eintracht Frankfurt, Colônia 0 x 4 Borussia Dortmund, Freiburg 3 x 2 Hoffenheim e Heidenheim 1 x 1 Wolfsburg. (Gazeta Press)