O Ferroviário anunciou neste domingo, 21, a demissão do técnico Matheus Costa, que treinou a equipe coral por apenas dois jogos. A decisão da diretoria foi tomada após a derrota para o Floresta na estreia do Campeonato Cearense 2024. No placar, 3 a 1 para o Verdão da Vila Manoel Sátiro no estádio Presidente Vargas.

No jogo que marcou a queda do comandante coral, o Tubarão até saiu na frente com Vinícius. O Floresta, no entanto, virou ainda na primeira etapa. Lucas Alisson empatou a partida e, aos 44, Buba virou o jogo para o alviverde. O terceiro gol do Floresta saiu no segundo tempo, de pênalti, em cobrança de Marllon.

O paranaense de 37 anos comandou o Tubarão da Barra em apenas duas partidas, sem conquistar vitórias. Além da derrota na estreia do Estadual, Matheus Costa não conseguiu classificar o Ferroviário para a fase de grupos da Copa do Nordeste, sendo eliminado nas preliminares para o ASA-AL.

O técnico chegou ao clube em setembro de 2023, pouco depois do término da temporada anterior. Com isso, foi um dos responsáveis diretos pela montagem do elenco. A escolha da diretoria, que tinha a missão de substituir Paulinho Kobayashi, campeão da Série D com o clube coral, que saiu para o Capital-DF, se deu pelo positivo - mas curto - trabalho no Floresta, na Série C.

Com a saída de Matheus, o clube cearense volta ao mercado para buscar um treinador. Em 2024, o Ferroviário disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A insatisfação com os resultados também se estendeu para a torcida. Na noite deste sábado, 20, a delegação do Ferroviário foi alvo de ataques criminosos, que ocorreram logo após a partida. Em nota divulgada à imprensa, o Tubarão da Barra informou que o ônibus que levava atletas, comissão técnica e staff foi depredado na chegada à sede.

As informações passadas pelo clube dão conta de que cerca de seis pessoas, em motocicletas, participaram de tal ofensiva. Os criminosos também dispararam rojões contra os presentes, atingindo, inclusive, a esposa de um funcionário do Ferroviário, que recebeu os cuidados na hora do episódio. A vítima protegia uma criança que estava no local, conforme divulgado.

O Ferroviário acionou a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) para controlar e apurar a situação. Ainda na nota, o clube repudiou os ataques violentos e solidarizou-se "com torcedores e sócios que igualmente se envergonharam com tudo isso, ao mesmo tempo que responsavelmente cobram e lutam por dias melhores". (Rangel Diniz)