Maracanã e Ceará empataram por 1 a 1 neste domingo, 21, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. Vinicius Canindé abriu o marcador para os alvicelestes, enquanto Aylon igualou para os alvinegros.

Com o resultado, o Maracanã chega a 3ª colocação do Grupo A, enquanto o Ceará assume a 2ª posição do Grupo B. As equipes, porém, podem perder posição dependendo do resultado de Caucaia x Atlético-CE, que será disputado nesta segunda-feira, 22, às 20 horas (de Brasília).

Com elenco reformulado para a temporada, Vagner Mancini colocou em campo o que tinha de melhor à disposição. Escalado no 4-3-3, explorou o lado direito com Raí Ramos e Facundo Castro. O lateral, inclusive, participou ativamente da fase ofensiva, enquanto o ponta caia por dentro para ser opção de passe entrelinhas.

O meio-campo era composto por três atletas com capacidade de construção visando municiar o sistema ofensivo. Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde buscavam verticalizar o confronto, mas encontravam dificuldade em fazer a bola chegar pelo meio, devido à marcação realizada pelos visitantes.

Sem conseguir construir por dentro e com os lados do campo buscando acionar o nove, mas sem obter sucesso, restou ao Ceará as finalizações de média-longa distância. A melhor chance veio com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, aos 31 minutos, quando mandou à esquerda de Leo. Anteriormente, Lourenço havia tentando e mandado por cima da meta adversária.

A equipe do Maracanã, por sua vez, exercia uma marcação-pressão, buscando roubar a bola e contra-atacar o Ceará em transição. O time demonstrava segurança na troca de passes, visando envolver o adversário. Apesar disso, o Alviceleste teve apenas uma chance clara na etapa inicial, registrada aos 38 minutos, quando Guilherme recebeu na área e finalizou para a defesa de Fernando Miguel.

O Ceará voltou para a etapa decisiva pressionando o Maracanã. Logo no primeiro minuto, Saulo Mineiro recebeu de Erick Pulga na pequena área, mas a defesa travou o arremate do camisa 73. Apesar da pressão, o cenário dos 45 minutos iniciais se repetiu, com o Alvinegro sem conseguir envolver o adversário.

Quando o jogo parecia morno, Vinicius Canindé colocou o Maracanã em vantagem aos 16 minutos, após aproveitar a sobra na área e arrematar no canto de Fernando Miguel.

A vantagem deixou o Maracanã confortável na partida. Três minutos depois, aos 19, Igor recebeu na área de Pio e cabeceou, mas Fernando Miguel salvou. A arbitragem, no entanto, assinalou irregularidade do atleta alviceleste.

A resposta alvinegra veio aos 26 minutos em cobrança de falta com Guilherme Castilho, mas o arremate do meio-campista parou em Leo.

Sem conseguir impor o ritmo, Vagner Mancini promoveu mudanças no setor ofensivo. Após muita insistência alvinegra, Paulo Victor acionou Erick Pulga, que desviou e deixou Aylon cara a cara com Leo para igualar o marcador aos 39 minutos.

O Ceará seguiu pressionando até a reta final, mas não conseguiu chegar ao segundo gol. A equipe volta a campo no sábado, 27, às 16h40min (de Brasília), contra o Floresta, em duelo pela 2ª rodada. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas.

Ainda pelo estadual, neste domingo o Iguatu jogou em casa e venceu o Atlético-CE por 2 a 0, gols de Esquerdinha e Guidio, um em cada tempo.