O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu proibições nos estádios de todo o mundo para espectadores racistas e "derrota automática" para equipes cujos torcedores tenham condutas "abomináveis", após incidentes de racismo em jogos na Inglaterra e na Itália, no sábado. Infantino declarou que não há lugar para discriminação no futebol e na sociedade em geral.

"Os eventos ocorridos em Udine e Sheffield no sábado são totalmente abomináveis e completamente inaceitáveis", afirmou o dirigente em um comunicado. Os jogadores afetados pelos acontecimentos de sábado têm o meu total apoio", afirma o presidente.

Torcedores no estádio Friuli, em Udine, ofenderam o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, durante a vitória do time 'rossonero' sobre a Udinese por 3 a 2. O incidente fez o árbitro interromper a partida por alguns minutos. "Fazemos comunicados, campanhas publicitárias, protocolos e nada muda", lamentou Maignan em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter) neste domingo (21), na qual pediu a todas as envolvidas para "assumirem responsabilidades".

"Os autores desses atos, porque é fácil agir em grupo, no anonimato de uma arquibancada. Os espectadores que estavam nessa arquibancada, que escutaram tudo, mas se calaram, vocês são cúmplices. O clube Udinese, que só falou de uma interrupção do jogo, como se não fosse importante, é cúmplice. As entidades e o Ministério Público, com tudo o que está acontecendo, se vocês não fizerem nada, vocês TAMBÉM SERÃO CÚMPLICES", denunciou o goleiro.

O presidente da Fifa sugeriu um processo em três etapas: interromper a partida, voltar a interrompê-la depois de reiniciada e encerrá-la se a má conduta persistir. Adicionalmente, "temos que implementar uma derrota automática para o time cujos torcedores cometeram racismo e causaram o encerramento da partida, bem como proibições mundiais nos estádios e acusações criminais para racistas", avisou. A Fifa e o futebol mostram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. De uma vez por todas: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!", sentenciou. (Gazeta Press)