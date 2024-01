O Fortaleza estreou com vitória ante o Horizonte no Campeonato Cearense de 2024, em partida realizada na Arena Castelão, na tarde do sábado, 20, e que marcou o jogo de número 200 de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico da equipe.

Na ocasião, o Leão triunfou por 2 a 0, gols de Leo Ceará (contra) e Kervin Andrade, jóia venezuelana que fazia seu primeiro jogo com o elenco profissional. Ao término do confronto, o comandante argentino concedeu entrevista coletiva, onde comentou sobre a marca de jogos atingida, a estrela de Kervin no gol da vitória e a preparação para os próximos jogos.

Com a marca de 200 jogos no comando do Fortaleza, Vojvoda disse que "ainda não estava realizado" pois conversa com sua comissão e observa que ainda assim tem muita energia guardada para mais. "É isso que motiva a gente", completou o treinador.

"Eu não penso esse é o jogo 200 ou vamos superar marcas, eu quero superar adversários antes de superar essas marcas, mas que bom que vamos conseguindo no dia a dia, principalmente", relatou Vojvoda.

A repercussão da primeira vitória em 2024 rondou em torno de ciclos. Além de Vojvoda, que completava 200 aparições no comando do Fortaleza, um personagem fazia sua estreia com a camisa do time principal. Kervin Andrade, destaque do Leão do Pici na Copinha, fez seu primeiro jogo marcando um gol e sendo participativo. Vojvoda discorreu sobre a utilização desses jovens atletas.

"Falando do Kervin e também de Kauan, que são jogadores que estavam jogando a Copinha [...] Kauan, no ano passado, treinou o ano todo com a gente. O Kervin treinou em várias oportunidades também, conhecíamos ele. São jogadores jovens, são momentos também para testar cada um deles, assim como temos outros jogadores suplentes que vão treinar com a gente", destacou.

Para finalizar o assunto, Vojvoda disse que tem um elenco que necessita de gente jovem, mas que também deve ser sincero em dizer que há muita concorrência. Por isso, diz que "os jovens devem acompanhar esse processo com muita humildade e com a mente muito aberta para continuar a aprender", tanto com a comissão técnica quanto com os jogadores mais experientes.

O escrete vermelho-azul-e-branco terá uma semana sem jogos, apenas com treinamentos e descanso, até o duelo ante o Barbalha pela segunda rodada do Estadual, mas com apenas três dias de intervalo entre o jogo contra Raposa e a terceira partida, que será ante o Iguatu. Vojvoda comentou a prepação.

"Acho que o mais importante é o descanso dos jogadores, a recuperação tanto física quanto mental. É verdade que tivemos poucos dias para nos preparar para essa partida e já começamos com um campeonato importante para a gente como é o campeonato cearense, mas essa preparação vai continuar", disse.

Após a fala, o técnico ressaltou a importância da semana sem jogos, principalmente para a adaptação dos novos atletas: "Isso é importante. Vamos trabalhar pensando na partida seguinte, mas também como uma preparação para um todo", afirmou o treinador levantando o valor dos primeiros treinos para o caminhar da temporada.

O Fortaleza enfrenta o Barbalha no próximo domingo, 28, e depois o Iguatu, na quarta-feira, 31, ambos pelo Campeonato Cearense.