Análise: empate em estreia decepciona, mas Ceará mostra margem para evolução

Foto: FÁBIO LIMA Lourenço foi uma das caras novas do Vovô na estreia

A estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2024, contra o Maracanã, frustrou o torcedor que esperava uma vitória para iniciar a temporada. O empate por 1 a 1, com o Vovô saindo atrás do placar e buscando a igualdade apenas na reta final, trouxe novamente a desconfiança para uma torcida que espera ansiosamente por um ano melhor em termos de resultados.

Vagner Mancini promoveu a estreia de 11 das 12 contratações. A exceção foi o atacante Facundo Barceló, que não foi regularizado a tempo do confronto. Escalado no 4-3-3, com Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Saulo Mineiro, a equipe demonstrou margem para evolução.

Tecnicamente é um time ajustado e com boa capacidade de construção, que, se encaixar, pode funcionar com a filosofia agressiva ofensivamente que o treinador destaca.

“É o início de um novo processo. Entendemos que tínhamos que mudar um pouco a cara do time, a maneira de jogar, um futebol mais leve e rápido. É o que gosto de ver nas minhas equipes, uma transição muito forte. Enfrentamos um adversário que soube jogar, que tem um pouco mais de tempo de treinamento e isso acabou, de certa forma, dificultando o jogo do Ceará no segundo tempo, porque alguns atletas tiveram queda física", disse Mancini.

"A opção por entrar com nove jogadores diferentes também vai de encontro com a nossa ideia de mudar a forma da equipe de jogar, o panorama, a atmosfera. A torcida do Ceará esperava isso da gente”, completou.

Durante a etapa inicial diante do Maracanã, o Ceará apresentou algumas movimentações interessantes, sobretudo pelo lado direito do campo, com Raí Ramos apoiando o setor ofensivo, enquanto Facundo Castro caía por dentro para ser uma opção entre as linhas de marcação. Pela esquerda, o lateral Matheus Bahia também buscava fazer a dobradinha com Erick Pulga.

O sistema defensivo, inclusive, contribuiu bastante para o funcionamento da equipe. Em dados da plataforma FootStats, Ramon Menezes (96,7%) e Matheus Felipe (96,4%) tiveram as melhores médias em passes entre os atletas alvinegros.

Lourenço, atuando como volante, também teve desempenho destacável. Do meio-campo, foi o mais participativo, estando presente em todas as fases. Recalde, ainda sem estar 100% fisicamente, tem potencial com a bola no pé, mas não tem como principal característica a intensidade na marcação. É difícil, pelo menos neste primeiro momento, que atue ao lado de Lucas Mugni, sem ter um camisa 5 "cão de guarda".

Por fim, com poucos minutos em campo, Aylon foi responsável por marcar o primeiro gol do Ceará em 2024. É um atleta que pode contribuir bastante na fase ofensiva, agregando em força física e poder de finalização.