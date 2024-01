Promessa venezuelana, Kervin Andrade aproveita chance e faz boa estreia no Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Kervin Andrade balançou as redes diante do Horizonte

Fruto da captação do departamento de análise de desempenho, o jovem venezuelano Kervin Andrade estreou profissionalmente pelo Fortaleza no último final de semana e não decepcionou. O versátil meia, que já atuou em diversas posições na categoria de base do Leão do Pici, precisou de apenas oito minutos em campo para dar seu cartão de visita à torcida tricolor: bola na rede adversária e uma ótima impressão.

Destaque na campanha do Fortaleza na Copinha deste ano, com três gols e uma assistência, Kervin ganhou sua primeira chance no elenco principal contra o Horizonte, primeira partida oficial do Leão em 2024. O jovem de 18 anos entrou aos 37 minutos da segunda etapa e não se intimidou. Teve personalidade para jogar, foi participativo e criou situações perigosas. A “cereja do bolo” veio com o gol que sacramentou a vitória por 2 a 0.

"Estou muito feliz. Estive um tempo trabalhando por essa oportunidade e, graças a Deus, foi dada da melhor forma. Agradeço a todos pela boa oportunidade e graças a Deus pelo gol e vitória”, comentou a joia leonina ao término de sua estreia.

Contra o Horizonte, o camisa 77 entrou no lugar de Calebe e jogou como meia-central, sua posição de origem. Mesmo com a baixa minutagem na partida, o venezuelano foi o atleta do Fortaleza que mais finalizou corretamente, com três chutes na direção do gol e uma conversão. A tendência é de que Vojvoda proporcione mais espaço para o jogador nos próximos confrontos.

Enquanto esteve na base do Leão, Kervin já atuou como segundo volante, meia, segundo atacante e ponta pelos dois lados. Na Copinha, fez todas as partidas aberto pela esquerda. Na Venezuela, o atleta é visto como uma das principais promessas da nova geração de jogadores do país. Com 17 anos, já era um dos destaques da equipe profissional do La Guaira-VEN, onde se firmou como titular em 2022.

A rápida projeção do meio-campista no futebol venezuelano chamou a atenção do CIFEC — o Centro de Inteligência do Fortaleza, que engloba os setores de análise de desempenho e mercado. O departamento sugeriu a contratação para a diretoria de futebol, que sinalizou positivamente. No Tricolor, Kervin possui contrato de empréstimo junto ao Deportivo La Guaira-VEN até julho de 2024, tendo opção de compra, cláusula que deve ser executada.

Antes de chegar ao Fortaleza, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, um observatório de futebol que pesquisa as categorias de base. O atleta também ganhou notoriedade com sua participação no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 e 23 anos.



Colaborou Rangel Diniz