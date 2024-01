Cardona destaca prestígio como fator primordial para acertar com Fortaleza: "Nem hesitei"

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Cardona jogará fora da Argentina pela segunda vez

Contratação aprovada por Vojvoda, o zagueiro Tomás Cardona foi apresentado na tarde de ontem pelo Fortaleza. Embora tímido, o defensor argentino revelou, ao lado do presidente Alex Santiago e do CEO Marcelo Paz, detalhes da negociação com o Leão do Pici e citou o prestígio conquistado pelo clube no cenário sul-americano como primordial para assinar o contrato de três anos.

"Quando meu agente me falou a possibilidade de vir, eu nem hesitei nenhum momento. Gosto desse campeonato (Brasileirão), conheço muito bem o Fortaleza de ver partidas contra argentinos e tenho amigos que estão aqui. É algo que me motivava muito. Ver jogos e a torcida tão importante, como apoiam todo jogo. Para todo jogador isso é muito motivador", especificou o camisa 25, que detalhou que o Tricolor tem, atualmente, uma imagem muito forte dentro do país dos hermanos.

"Na Argentina se vê muito o trabalho que o Fortaleza vem fazendo esses anos. É considerado um clube muito forte. Na Sul-Americana, ninguém queria jogar contra o Fortaleza, pois sabia que seria um jogo difícil e por muito chegou na final e perto de se consagrar campeão. É um clube que ganhou muito respeito nos últimos tempos e na Argentina há uma admiração por este clube", frisou.

Sede de gols e preparação

Logo no início da coletiva, ele, que se declarou fã do zagueiro campeão do mundo Nicolás Otamendi, falou sobre o diferencial que pode apresentar de maneira ofensiva. Cardona marcou três gols na temporada 2023 e espera ter a oportunidade de cravar uma marca ainda maior no Leão.

"Ofensivamente, sempre que tem bola parada ou escanteio, vou tentar fazer gol. Sei que isso ajuda a equipe em alguns momentos e que isso vai bem", explicou.

Para estar disponível para marcar tentos e defender o time de Vojvoda, o zagueiro explanou que tem se preparado fisicamente para quando a oportunidade de atuar surgir.

"Minha condição física é ótima. Estou treinando com os companheiros e quando o técnico chamar, eu vou estar pronto para jogar. Eu falei com Pochettino antes de vir para cá. É sempre importante conhecer gente quando vamos a um lugar novo, mas a decisão de vir foi pelo clube, pela evolução ano após ano", citou Cardona, que também especificou a conversa que teve com o treinador argentino ao chegar no Pici.

"Falei com Vojvoda quando cheguei aqui no clube e ele me transmitiu suas ideias, me falou sobre meus companheiros, sobre como ajudar a equipe e da minha parte terá toda a dedicação. Vou tentar ajudar para que possamos conseguir os objetivos do clube", frisou.

Adaptação

Ainda que o Fortaleza tenha um número cada vez maior de jogadores estrangeiros, a chegada a um novo local sempre requer a um jogador um período de adaptação. Cardona elogiou a hospitalidade com a qual tem sido recebido no time e na cidade de Fortaleza.

"A adaptação vai ser boa com o passar dos dias, mas todas as pessoas do clube e na cidade me trataram muito bem. Acho que isso vai me ajudar a me adaptar mais rápido", ressaltou.