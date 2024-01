Presidente do Ceará confirma dívidas com jogadores e projeta quitação "em breve"

Foto: Divulgação/Confut Sudamericana João Paulo Silva explicou a situação financeira do Vovô

O Ceará divulgou, no final da tarde de ontem, um pronunciamento de pouco mais de cinco minutos do presidente João Paulo Silva após a veiculação de notícias acerca das dívidas do clube com jogadores e outras equipes. O mandatário confirmou os débitos e explicou cada uma das situações, como a do atacante Chrystian Barletta, que levou o Alvinegro à Justiça com pedido de rescisão indireta de contrato por valores em aberto.



"O clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta (Barletta). O clube está se defendendo, está em segredo de Justiça. O que posso falar do valor da compra é que nós chegamos a pagar R$ 2,2 milhões ao clube (São Bernardo) e o Ceará tem 50% do atleta. O departamento jurídico está responsável por toda a defesa", disse.

Em seguida, João Paulo revelou que o rebaixamento do Vovô para a Série B em 2022 foi prejudicial financeiramente, causando dívidas com atletas daquela temporada e também de 2023.

"Em 2022, como todos sabem, o Ceará foi rebaixado para a segunda divisão e as receitas são completamente diferentes, principalmente no contrato de direitos de transmissão. Isso impactou nas nossas contas. Hoje temos alguns compromissos ainda a pagar para atletas de 2022 e alguns atletas de 2023, mas todos já conversamos. Estaremos fazendo a resolução em breve", projetou.

O dirigente ainda explicou a situação que envolve a venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia. O Floresta, detentor de 40% dos direitos econômicos do jogador, entrou com uma ação contra o Ceará alegando o não pagamento de R$ 1,8 milhão pela fatia na negociação.

"Realmente existe uma dívida. Vendemos o Marcos Victor e o Floresta tem 40% desse valor. Infelizmente não conseguimos honrar, nas datas acordadas. Ele (Teixeira) está no direito dele e entrou com uma ação. Mas a gente vai resolver, é uma dívida do clube", comentou.

Para quitar os débitos, João Paulo Silva citou as receitas que o clube terá, como vendas de atletas, mecanismos de solidariedade de jogadores e cotas de participação em campeonatos.

O mandatário também falou sobre as dívidas tributárias do Vovô. João Paulo confirmou o valor total de R$ 46 milhões, mas disse que o clube irá aderir a novo parcelamento, o que deverá baixar o montante para R$ 30 milhões.



"O Ceará não foi excluído do Profut. Saiu na imprensa que o Ceará tem uma dívida de R$ 46 milhões, e isso é verdade. Mas para deixar claro, nós apresentamos no balanço de 2022 uma dívida de obrigações tributárias e parcelamentos de R$ 36 milhões. Isso era do conhecimento de todos os conselheiros, até porque foi aprovado em Assembleia as contas. Infelizmente carregamos alguns valores no exercício de 2023, mas dentro de um planejamento tributário que fizemos, que um já foi regularizado e o outro está em fase de finalização, o Ceará vai ter uma redução de mais ou menos R$ 14 ou 15 milhões, deixando toda a dívida fiscal parcelada em 145 vezes na ordem de R$ 30 milhões”, explicou o presidente.



Advogado de Barletta e Zé Roberto diz que Ceará tem dívida com outros jogadores do elenco

Advogado dos atacantes Chyrstian Barletta e Zé Roberto, Filipe Rino revelou ontem, em participação no programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, que outros atletas do atual elenco do Ceará têm valores pendentes a receber e buscaram o escritório para eventuais medidas na Justiça.

A revelação aconteceu enquanto o advogado comentava sobre a busca pelo diálogo com a diretoria do Vovô para que os atletas não fiquem sem receber os vencimentos após a quitação do que está em débito, caso que foi levado à Justiça do Trabalho.

“Queremos conversar. Não adianta eles colocarem tudo em dia… E como será daqui a dois ou três meses? Veja a situação que isso pode criar no ambiente do Ceará, porque não são só Barletta e Zé Roberto que estão sem receber. Aí publicamente o clube paga somente o atleta que entrou com a ação e como ficam os outros atletas que não receberam? Sim [outros atletas do atleta elenco me procuraram], mas não posso revelar nomes”, disse Filipe Rino.

O advogado ainda alegou que o clube deve dois meses de salários, seis meses de FGTS e três meses de direitos de imagem a Barletta, comprado por R$ 6,6 milhões no segundo semestre do ano passado. Rino, no entanto, revelou que essa quitação deve ser realizada até o dia da manifestação perante o judiciário.