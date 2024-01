Em meio à turbulência, diretoria do Ceará tem o desafio de blindar o elenco

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini tenta blindar atletas do Alvinegro

O Ceará iniciou a temporada transparecendo que o cenário negativo dos últimos dois anos não se repetiria em 2024. Com uma intensa reformulação interna, o Alvinegro demonstrou nova organização em seus processos e critérios. Fez um mercado da bola interessante, com contratações fora do padrão que costumava insistir. A atmosfera positiva, porém, implodiu.

Ações trabalhistas foram divulgadas, expondo uma série de dívidas que o Vovô acumula com jogadores que passaram — ou ainda estão — no clube. Os casos dos atacantes Barletta e Zé Roberto ganharam notoriedade, mas ainda há outros em situações semelhantes, como Vina, Lima, Iury Castilho, João Ricardo e Messias, atletas que estiveram no elenco rebaixado de 2022.

A diretoria do Ceará tem se movimentado para resolver as pendências. A ideia é usar o dinheiro que tem a receber pelo mecanismo de solidariedade das vendas de Caio Paulista e Artur Victor, além de parte da verba de participação da Copa do Nordeste, para quitar e tentar encerrar de vez as ações trabalhistas com os atletas. Em paralelo, há um outro importante desafio: blindar o atual elenco dos problemas externos.

E mais que blindar, o Ceará precisa se manter organizado com seus compromissos para sustentar um ambiente saudável ao longo do ano. As dificuldades administrativas em 2022 e 2023, agora expostas, indicam que os problemas recentes não foram apenas dentro de campo. Coincidentemente, nestes dois anos, o Vovô teve semelhanças na campanha do Brasileiro: apatia e desinteresse. O resultado final foi um rebaixamento e um pífio 11º lugar na Série B.

Para 2024, a renovação foi praticamente completa. Na estreia, apenas dois jogadores titulares remanescentes de 2023: Saulo Mineiro e Erick Pulga. O restante eram novos contratados. Diante da expectativa de retornar à Série A, objetivo fundamental para que o clube possa voltar a ser saudável financeiramente, o presidente João Paulo Silva se reuniu com o atual plantel para ter uma conversa franca sobre a situação.

"Já me reuni com os atletas, mostrei de forma transparente o momento que o clube está passando. A gente sabe que a cobrança dentro do Ceará é muito grande, mas temos total responsabilidade e transparência com todas as pessoas que fazem o Ceará. Quero dizer ao torcedor que o Ceará não é uma massa falida, não é uma manobra de SAF. Precisamos de união. O momento é desafiador, mas posso garantir que o elenco está fechado e focado nos objetivos da temporada", disse o mandatário em pronunciamento oficial na última terça-feira, 23.

Em entrevista coletiva no mesmo dia, o zagueiro Ramon Menezes reconheceu que o Vovô passa por dificuldades, mas rechaçou impacto negativo no dia a dia de trabalho. “Isso não atrapalha em nada durante os jogos, os treinamentos. Somos profissionais, entendemos isso. O Ceará é um clube que vai reverter essa situação, está passando por dificuldades, sim, mas cremos que vai mudar. O importante é que está todo mundo junto, independente do que está acontecendo por fora. Estamos blindados”, disse.

Em meio à turbulência, o Ceará se prepara para o duelo contra o Floresta, que acontece no próximo sábado, 27, no PV, pelo Estadual. Como resposta para corroborar com o discurso de Ramon Menezes, nada melhor que uma atuação convincente acompanhada de vitória.

A audiência do caso envolvendo o atacante Barletta e o Ceará teve sua data adiantada para a próxima terça-feira, 30. O processo trabalhista também foi retirado de segredo de Justiça. Na ação movida, o jogador cobra R$ 12.185.001,00 do clube sob alegação de atraso no pagamento de verbas, além de solicitar a rescisão indireta de contrato com o Vovô.

No caso de rescisão indireta, o atleta ficaria livre no mercado, mas o Alvinegro continuaria arcando com os salários até o término do contrato firmado, que vai até julho de 2028. A defesa de Barletta alega que existem atrasos de valores salariais, direito de imagem, FGTS e luvas.

A diretoria do Ceará tem se movimentado para resolver as pendências com Barletta. A tendência, segundo informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, é de que a dívida seja quitada até sexta-feira, 26. Filipe Rino, advogado do jogador, comentou ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, que caso o pagamento realmente ocorra, será de forma tardia, não sendo suficiente para impedir a rescisão indireta, no seu entendimento.

Em pronunciamento oficial na última terça-feira, 23, João Paulo Silva, presidente do Vovô, confirmou a dívida com Barletta. "O clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta (Barletta). O clube está se defendendo, está em segredo de Justiça. O que posso falar do valor da compra é que nós chegamos a pagar R$ 2,2 milhões ao clube (São Bernardo) e o Ceará tem 50% do atleta. O departamento jurídico está responsável por toda a defesa", disse o mandatário.



Além de confirmar os débitos, João Paulo Silva também comentou as alternativas que o Alvinegro trabalha para poder pagar as dívidas em aberto. De acordo com ele, as situações serão resolvidas nos próximos dias.

"O Ceará tem alguns valores a receber de vendas de atletas, mecanismos de solidariedade e cotas de participação em campeonatos. Isso está dentro do nosso fluxo para resolvermos essas pendências nos próximos dias", explicou.