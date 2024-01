Ferroviário: novo coordenador técnico, Raimundinho destaca objetivo por acesso à Série B

Foto: Leonilson Santos/Ferroviário Raimundinho está à frente dos treinos do Ferrão

Em seu primeiro treino à frente do Ferroviário como treinador interino, na tarde da última terça-feira, 23, o coordenador técnico Raimundo Wagner comentou sobre a mudança no comando da equipe coral e falou sobre projeções para a temporada 2024.

Raimundinho assumiu o comando interino do Tubarão após a demissão de Matheus Costa, que durou apenas dois jogos. Com o antigo treinador, o time da Barra do Ceará foi eliminado nos pênaltis da fase prévia da Copa do Nordeste pelo ASA-AL, no PV, e perdeu por 3 a 1 para o Floresta na estreia do Campeonato Cearense.

Mesmo assumindo o cargo à beira do campo de forma provisória, até o Ferroviário encontrar um novo treinador, Raimundinho comentou acerca das ambições para o ano, como o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Agora a gente tem que tentar reerguer isso aí e colocar junto com essa estrutura, junto com todos. E o Ferroviário busca não só mais um título cearense, como também busca e pensa alto na Série C, visando o acesso à Série B", pontuou o profissional.

O otimismo do coordenador técnico é reflexo das mudanças no clube. Ao relembrar sua primeira passagem pelo Tubarão da Barra, em 2015, quando permaneceu por somente cinco partidas, Raimundinho ressaltou as melhorias.

“O ambiente é outro, a estrutura é outra, o elenco é outro. Ainda tenho o Aderson (Maia Júnior), que é o presidente hoje, e tem um elenco mais preparado. Naquela época eu peguei um elenco que não suportava 20 minutos de treino, estava muito mal fisicamente naquele momento e nós não tínhamos tempo para fazer o nosso trabalho”, afirmou.

O Tubarão da Barra tem seu próximo desafio no domingo, 28, diante do Atlético-CE, às 16 horas, no PV, pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

“Vamos dar o nosso melhor. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil no domingo, mas com certeza vamos correr muito para bater essa vitória e começar a ingressar em busca dessa classificação na competição", avisou Raimundinho.