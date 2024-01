Fortaleza BC vence o Mogi pelo NBB e chega com confiança elevada para o Super 8

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Mogi, no CFO, pelo NBB

Com autoridade em quadra, o Fortaleza BC dominou o Mogi-SP e venceu o confronto realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO) por 93 a 75, em partida válida pela 16ª rodada do NBB. Com o resultado na noite de ontem, a equipe comandada por Flávio Espiga embalou o segundo triunfo consecutivo na competição.

O Carcalaion agora dá uma pausa no NBB e passa a ter o foco voltado para a disputa do Super 8, torneio eliminatório que garante ao campeão uma vaga na Champions League das Américas. O rival do time cearense é o Minas e as equipes se enfrentam no próximo sábado, 27, às 19 horas, na Arena UniBH.

Fortaleza BC x Mogi: o jogo

Determinado a aumentar a crise do Mogi, lanterna do NBB com apenas três vitórias em 21 jogos, o Fortaleza BC iniciou o confronto tentando se impor dentro de quadra. Com o cenário favorável e contando com o apoio da torcida, o Carcalaion conseguiu ser eficaz na fase ofensiva e finalizou o primeiro quarto com vitória parcial no placar por 23 a 19.

No segundo quarto, o Mogi até ensaiou uma reação e liderou o placar em determinado momento, mas a empolgação dos visitantes logo foi freada pelo Fortaleza BC. Sem se afobar, o time cearense se reorganizou na defesa, retomou o controle das ações e venceu pelos mesmos quatro pontos de margem do tempo anterior, desta vez por 24 a 20.

No retorno do intervalo e com triunfo por 47 a 39 no agregado, o Fortaleza BC não encontrou muitas dificuldades para administrar o resultado. No terceiro quarto, vitória por 22 a 19, enquanto que nos dez minutos finais, fechou o jogo com 24 a 17 — totalizando 93 a 75 no geral. Destaque para Cassiano, cestinha do Carcalaion no duelo com 17 pontos.