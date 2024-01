Barletta, Floresta e outras dívidas: presidente abre o jogo sobre momento do Ceará

Foto: Samuel Setubal Mandatário alvinegro particiou da Cadeira Elétrica do Trem Bala

Em participação exclusiva no quadro “Cadeira Elétrica”, do programa Trem Bala, do YouTube do O POVO, João Paulo Silva, presidente do Ceará, abriu o jogo e respondeu sobre o momento turbulento que o clube vive. De forma franca, o mandatário alvinegro comentou sobre os bastidores do caso Barletta, revelou novos nomes de jogadores com os quais o Vovô está em débito e explicou o imbróglio do pagamento ao Floresta pela venda do zagueiro Marcos Victor.

Sobre Barletta, que moveu uma ação trabalhista por atraso em verbas, João Paulo afirmou que o Ceará regularizou todas as pendências com o jogador e apresentou à Justiça os documentos comprobatórios da quitação. De acordo com o dirigente, o valor “não era tão alto”, referente a duas parcelas de direito de imagem.

“Na verdade, não (tenho interesse em ter o atleta no elenco). O que quero é resolver. Fiz uma proposta para o atleta, estou aguardando, mas tomei conhecimento que a audiência foi antecipada. Vamos esperar a decisão da juíza para ver o que será decidido”, comentou.

O advogado que conduz a defesa de Barletta contestou a declaração do mandatário do Vovô de que o clube quitou todas as dívidas com o atleta. Filipe Rino, ao O POVO, citou valor de luvas e cláusula compensatória como exemplos de débitos abertos e enfatizou que o atacante não desistirá do processo e nem irá retirar o pedido de rescisão indireta. A audiência seria na próxima terça-feira, 30, mas foi desmarcada e ganhará nova data.

Em relação à dívida do Vovô com o Floresta pelo percentual da venda do zagueiro Marcos Victor, João Paulo explicou que a primeira parcela do pagamento realizada pelo Bahia foi destinada a um fundo de investimentos, com o qual o Alvinegro havia feito um empréstimo para antecipar o montante (R$ 2,2 milhões). Outro problema citado pelo dirigente foi o não recebimento do dinheiro da Liga.

“Quando fizemos a negociação do Marcos Victor para o Bahia, foi feita uma antecipação da primeira parcela com um fundo de investimentos. O Bahia pagou direto para o fundo. Tentei negociar com o (presidente do Floresta, Sérgio) Teixeira, mas, infelizmente, nesse percurso, eu não consegui honrar. Por quê? Tivemos uma previsão de recurso da Liga que foi se estendendo, onde não acabei recebendo todo e fiquei inadimplente com o Floresta”, disse o mandatário do Ceará.

Dentre os vários questionamentos, João Paulo Silva revelou que o clube também tem dívidas a serem quitadas com o volante Zé Ricardo e o atacante Nicolas, que defenderam o clube em 2023. Já do plantel de 2022, o mandatário confirmou que existe um débito com Vina.



“O Nicolas, sim, fizemos um parcelamento. Temos uns valores para acertar. Zé (Ricardo) também”, revelou. “Temos um passivo em aberto com o Vina também. Acabei não conseguindo fazer essa (quitação). Antes da venda, foi feito um parcelamento com ele, mas, infelizmente, ainda não consegui colocar em ordem”, completou.

João Paulo diz ser favorável a SAF no Ceará, mas pondera: "Precisa ser discutido"

Em processo de reformulação do estatuto, o Ceará também tem emergido na discussão sobre o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF), embora ainda de forma superficial. João Paulo Silva, presidente do clube, disse ser favorável à implementação da SAF no Vovô caso o processo seja conduzido com discussão e elaboração.

Em entrevista ao Trem Bala, do YouTube do O POVO, o mandatário confirmou que já recebeu algumas sondagens de investidores, mas que nunca levou o tema para discussão no Conselho Deliberativo. Na visão dele, a tendência é que a maioria dos clubes brasileiros se torne SAF, sobretudo pelos aspectos financeiros.

“Eu, particularmente, acho que todos os clubes de futebol, com poucas exceções, vão acabar se tornando uma SAF. Como venho dizendo, esse assunto eu não posso decidir só. Eu tenho que levar esse assunto para o Conselho Deliberativo. Eu sou procurado por alguns players de mercado, mas nunca levei esse assunto, de fato, para o Conselho Deliberativo. Acho que é um assunto que temos que discutir lá”, ponderou.

“Eu acho que o modelo ideal é todos os clubes se transformarem em uma SAF. Por conta dos investimentos, vão ficar mais competitivos e poderão ter mais recursos de investidores. O mercado hoje está muito líquido, principalmente o externo, principalmente na desvalorização da nossa moeda frente ao euro e dólar”, concluiu.

Ainda sobre o tema, João Paulo fez uma análise do cenário atual e enfatizou que seria importante discutir o assunto no Conselho Deliberativo já neste ano, projetando uma eventual adesão ao modelo em 2025 ou 2026. Apesar disso, o presidente do Vovô pontuou que o clube não passa por uma necessidade de “UTI” como outras equipes brasileiras que se transformaram em SAF recentemente.

“Primeiro os clubes que estavam mais na UTI entraram, até fizeram alguns negócios por conta das necessidades. Eu não vejo essa necessidade no Ceará. Mas acho que esse ano o assunto precisa ser discutido para, quem sabe, em 2025 ou 2026 o Ceará se transformar em uma SAF bem feita e elaborada. Esse é meu posicionamento de João Paulo. Eu, João Paulo, como conselheiro, se for um negócio bem feito, elaborado e discutido, acho que é um caminho muito positivo”, disse.