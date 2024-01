Cardona é regularizado no BID, e Fortaleza tem todo o elenco apto para jogo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Tomás Cardona em apresentação oficial no Fortaleza

O zagueiro argentino Tomás Cardona foi regularizado ontem pelo Fortaleza no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora está apto para estrear pelo Tricolor do Pici contra o Barbalha, no próximo domingo, 28, em Juazeiro do Norte, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2024.

Ademais, a regularização do defensor também deixa todo o elenco leonino disponível para partidas oficiais. Os outros reforços do Leão para a temporada — o goleiro Santos, o meia Luquinhas e o atacante Moisés — já foram regularizados anteriormente.

Último nome a ser anunciado pela diretoria do Fortaleza, Cardona chega ao Pici tendo o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em apresentação oficial na última terça-feira, 23, ele declarou que nem "hesitou" quando recebeu a proposta tricolor.

"Quando meu agente me falou a possibilidade de vir, eu nem hesitei nenhum momento. Gosto desse campeonato, conheço muito bem o Fortaleza de ver partidas contra argentinos e tenho amigos que estão aqui. É algo que me motivava muito. Ver jogos e a torcida tão importante, como apoiam todo jogo. Para todo jogador isso é muito motivador", disse o argentino.



O zagueiro de 28 anos assinou contrato com o Leão por três temporadas. Em 2023, ele defendeu o Defensa y Justicia, da Argentina, em 47 partidas. A operação para a compra do atleta por parte do clube cearense foi firmada em 625 mil dólares (R$ 3 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos, tendo também mais 200 mil dólares (R$ 978 mil na cotação atual) para pagar ao clube argentino caso o atleta atinja as metas estabelecidas.