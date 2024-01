Fortaleza tem potencial para top-5 dos clubes mais valorizados do Brasil, diz especialista

Foto: FÁBIO LIMA Torcida tricolor vê bom momento do clube

Nos últimos anos, o Fortaleza tem sido o time do Nordeste que mais tem furado a bolha do eixo — composta por equipes do Sul e Sudeste — no futebol brasileiro, com boas colocações na Série A e constantes classificações para torneiros internacionais. E o Leão ainda tem potencial para alcançar o mais alto patamar financeiro e de mercado nos próximos anos, de acordo com avaliação do especialista em marketing e gestão esportiva, Amir Somoggi, sócio da empresa Sports Value.

Entrevistado de ontem no programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o profissional estipulou que com uma venda de capital por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Tricolor do Pici, por não ter grandes dívidas, pode receber uma injeção de altos valores de receita apenas para gastos do futebol — contratações de jogadores, por exemplo.

"O Fortaleza, como SAF, vai entrar em um patamar em que ele poderia vender, por exemplo, num grande negócio, 20% do capital e ingressar um dinheiro que o mercado de Fortaleza e do Brasil não está dando para o clube. Poder colocar R$ 100 (milhões) a R$ 150 milhões em contratações e aumentar a folha salarial e, com isso, ir para o top-5 do Brasil", explicou Somoggi.

Citando o Leão como uma "força emergente que virou realidade", Amir destacou que esta alavancada no status de mercado do time ocorre principalmente pelas atuais receitas e bons números das contas recentes.

"Hoje eu chamo ele (Fortaleza) de top-10 em receitas, até pelo bom ano de 2023. Considerando que em 2016 não existia nem balanço no Fortaleza, temos que olhar como uma grande evolução. No último estudo financeiro, fizemos um recorte do Fortaleza. Não dá para deixar passar números tão positivos de um clube que, como todos os outros de fora de São Paulo, tem conquistado seu espaço", disse o especialista.

Além do destaque ao que já foi conquistado recentemente pelo clube — dentro e fora de campo —, Amir Somoggi mostrou otimismo e confessou notar similaridades entre o projeto de gestão recente do Fortaleza e a reorganização financeira do Flamengo no início da década passada.

“O Fortaleza está fazendo um trajeto parecido com o que fez o Flamengo desde a sua reestruturação. O caso do Flamengo é um pouco mais complicado, porque o Fortaleza não tem a torcida do Flamengo, então ele tem que lutar com as armas que tem”, pontuou.



Após a análise mercadológica do clube, Somoggi não deixou de atribuir o sucesso do time à gestão liderada por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. “É uma gestão com visão”, destacou. (Com Lara Santos/Especial para O POVO)