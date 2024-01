Após semana turbulenta, Ceará encara o Floresta por primeira vitória no Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Aylon marcou o gol do Vovô no empate com o Maracanã

Após uma semana turbulenta no extracampo, o Ceará volta o foco para o futebol com o objetivo de tentar conquistar a primeira vitória na temporada. Hoje, o Alvinegro enfrenta o Floresta, às 16h40min, no Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

Na estreia, no empate por 1 a 1 com o Maracanã, o Vovô apresentou dificuldades naturais: pouco entrosamento, vigor físico aquém e falta de ritmo da maioria dos jogadores. Naquela ocasião, Mancini iniciou a partida com nove atletas recém-contratados no time titular e colocou outros dois no decorrer.

A expectativa é de que o escrete preto-e-branco consiga, diante do Floresta, apresentar algumas evoluções, sobretudo nos aspectos tático e técnico. Agora mandante — diferentemente do duelo anterior —, o Alvinegro terá o trunfo de ter o apoio da torcida, cenário que pode impactar positivamente na equipe.

O Floresta, por outro lado, chega com a confiança elevada para o confronto após estrear com uma vitória imponente sobre o Ferroviário. Perante o Tubarão da Barra, o Verdão da Vila Manoel Sátiro foi eficiente e venceu de virada por 3 a 1, com gols de Lucas Alisson, Buba e Marllon. Pelo bom desempenho, a tendência é de que o treinador Felipe Surian repita a escalação contra o Vovô.

Em entrevista coletiva de apresentação, Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, elogiou a qualidade do Floresta e pregou cautela para a partida. O defensor alvinegro, entretanto, ponderou que a equipe do Vovô é individualmente forte e que caso consiga unificar isso no coletivo, os três pontos devem ser conquistados.

"Sempre tem que ter cautela. Lógico que é um time de qualidade, pelo que se vem observando, porém temos muita qualidade também. Se a gente desempenhar o que a gente sabe fazer, claro que é muito cedo para estar com a confiança no alto, mas sabemos que se a gente juntar nossa qualidade, vamos sair com três pontos nesse próximo jogo", comentou o atleta.

No histórico de jogos entre os clubes, vantagem para o Ceará. Ao todo, Vovô e Floresta se enfrentaram oito vezes na história, entre duelos válidos pelo Campeonato Cearense (5) e Fares Lopes (3). Neste recorte, foram três vitórias do Alvinegro, duas do Verdão e três empates. A última vez que se encontraram foi na temporada de 2021.

Para a partida, Vagner Mancini contará com o reforço do centroavante uruguaio Facundo Barceló, regularizado ontem no Boletim Informativo DIário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às vésperas da partida. O atleta era o único entre os novos contratados do clube que ainda não estava apto para atuar. Barletta, que está processando o Vovô por atraso no pagamento de verbas, segue fora.

Ceará x Floresta

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Mugni e Recalde; Erick Pulga (Bruninho), Aylon e Facundo Castro. Téc: Vagner Mancini

Floresta

4-3-3: Igor Campos; Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Davi Castro; Jô Almeida, Lucas Alisson e Marllon; Iury Tanque, Buba e Romarinho. Téc: Felipe Surian

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 27/1/2023

Horário: 16h40min

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Tiago Castro e Silva

Transmissão: TV Verdes Mares, TV Ceará, Canal Goat, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO