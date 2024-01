CBF divulga tabela da Copa do Nordeste; veja jogos de Ceará e Fortaleza

Foto: Lesley Ribeiro/CBF Lampions tem início no dia 3 de fevereiro

A CBF enfim divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Nordeste. Após definição dos grupos do certame, a entidade divulgou os horários e locais dos confrontos até a terceira rodada. Na primeira rodada, o Fortaleza será mandante, enquanto o Ceará fará sua estreia fora de casa.

O Tricolor vai a campo no próximo sábado, 3, diante do América-RN, às 16 horas, no Castelão. Já o Alvinegro atuará no dia 4, contra a Juazeirense-BA, às 19 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

O Clássico-Rei, que terá o Leão do Pici como mandante, será na sexta rodada do torneio, que tem 20 e 21 de março como data-base.

A primeira fase da competição se inicia no próximo dia 3 de fevereiro e segue até o dia 27 de março. Nesta etapa do Nordestão, as 16 equipes estarão divididas em dois grupos de oito e se enfrentarão em confrontos cruzados de jogo único. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final.

Nordestão 2024: disputa pelo título

Com os reforços dos times nordestinos para a atual temporada, esta edição tende a ser mais acirrada. Tendo contratações de peso no elenco, o Bahia chega como um dos favoritos ao título. Detentor de quatro Orelhudas, o Esquadrão disputará quatro competições nesta temporada, e a Copa do Nordeste está entre as prioridades.

Tricampeão da Lampions, o Ceará chega para defender o título. O Vovô encara o Nordestão como uma das principais chances de conquista em 2024. Dentre os favoritos está também o Fortaleza, que chega com um elenco preparado para buscar a terceira taça. Na última edição, o Tricolor encerrou a campanha nas semifinais.

Sport e Vitória, fortes nomes do certame, também prometem acirrar a disputa. Vice das duas últimas temporadas, o Leão da Ilha do Retiro se apresenta com um elenco estruturado para a luta pelo título. Já o Rubro-Negro do Barradão, de volta à Série A, não avança para as semifinais há cinco temporadas e quer surpreender na disputa desta edição.

Confira a tabela:



1ª rodada

3/2 (sábado)

Náutico x Botafogo-PB - 16h - Aflitos (Recife-PE)

Fortaleza x América-RN - 16h - Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Itabaiana x CRB -19h - Etelvino Dantas (Itabaiana-SE)

Treze x River-PI - 19h - Amigão (Campina Grande-PB)

4/2 (domingo)

Altos x Vitória -16h - Lindolfo Monteiro (Teresina - PI)

Bahia x Sport - 16h - Arena Fonte Nova (Salvador - BA)

Juazeirense x Ceará - 19h - Adauto Moraes (Juazeiro - BA)

ABC x Maranhão -19h - Frasqueirão (Natal - RN)



2ª rodada

9/2 (sexta-feira)

Sport x Treze - 19h - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)



10/2 sábado



River x Bahia - 16h - Albertão (Teresina-PI)

Vitória x ABC - 19h - Barradão (Salvador-BA)

Botafogo x Juazeirense - 19h - (a definir)

11/2 domingo

CRB x Fortaleza - 16h - Rei Pelé (Maceió-AL)

Ceará x Altos - 16h - Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Maranhão x Náutico - 19h - (a definir)



3ª rodada

14/2 quarta-feira

Itabaiana x Sport - 19h - Mendonção (Recife-PE)

Altos x Maranhão - 19h - Lindolfo Monteiro (Teresina - PI)

Fortaleza x River - 19h - Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Náutico x Ceará - 21h30min - Aflitos (Recife-PE)

Juazeirense x Vitória - 21h30min - Adauto Moraes (Juazeiro - BA)

15/2 quinta-feira

Treze x CRB - 19h - Bahia x Sport - 16h - Amigão (Campina Grande-PB)

ABC x Botafogo-PB - 19h - Frasqueirão (Natal-RN)

Bahia x América-RN - 20h - Frasqueirão (Natal - RN)



4ª rodada

Ceará x ABC

Sport x Fortaleza

CRB x Bahia

Vitória x Náutico

Botafogo-PB x Altos

América-RN x Treze

River x Itabaiana

Maranhão x Juazeirense



5ª rodada

Ceará x Bahia

Altos x Sport

ABC x CRB

Vitória x Itabaiana

Botafogo-PB x Fortaleza

Juazeirense x América-RN

Náutico x River

Maranhão x Treze



6ª rodada

Fortaleza x Ceará

Sport x Náutico

CRB x Juazeirense

Bahia x Vitória

Treze x Botafogo-PB

América-RN x ABC

River x Altos

Itabaiana x Maranhão



7ª rodada

Treze x Ceará

ABC x Sport

Náutico x CRB

Fortaleza x Vitória

Itabaiana x Botafogo-PB

Altos x América-RN

Juazeirense x River

Bahia x Maranhão



8ª rodada

Ceará x Itabaiana

Sport x Juazeirense

CRB x Altos

Vitória x Treze

Botafogo-PB x Bahia

América-RN x Náutico

River x ABC

Maranhão x Fortaleza