Ferroviário encara o Atlético-CE almejando primeira vitória no Campeonato Cearense 2024

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06.01.2024: Jogo eliminatória da Copa do Nordeste Ferroviario vs Asa. estádio Presidente |Vargas.

O Ferroviário entra em campo neste domingo, 28, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2024. Atuando como visitante, o time coral encara o Atlético Cearense no Estádio Presidente Vargas, às 16 horas (de Brasília).

A partida pode marcar uma retomada da equipe da Barra do Ceará no certame. Isso porque o Tubarão foi derrotado pelo Floresta no jogo de abertura do Estadual. No duelo em questão, o time até abriu o placar com Vinícius Alves, mas sofreu a virada e acabou superado por 3 a 1.

O resultado negativo foi determinante para o futuro do então técnico Matheus Costa: a diretoria do Tubarão decidiu encerrar a passagem do treinador pela Barra. O novo comandante do Peixe ainda não foi anunciado, mas um velho conhecido do futebol cearense comandará o time hoje, diante do Atlético.

Trata-se de Raimundo Wagner, o Raimundinho, que foi contratado pelo clube para o cargo de coordenador técnico e desempenhará a função de treinador de forma interina. Ele, inclusive, já comandou a Águia da Precabura em 2021. No clube, conquistou o acesso inédito ao Brasileirão Série C 2022.

“Vamos dar o nosso melhor. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil no domingo, mas com certeza vamos correr muito para bater essa vitória e começar a ingressar em busca dessa classificação na competição", disse o profissional sobre a partida.

O Atlético, por sua vez, chega ao duelo com o mesmo objetivo que o Ferrão: conquistar a primeira vitória no Campeonato Cearense 2024. Comandado pelo português João Moura, o time da Lagoa Redonda foi derrotado pelo Iguatu por 2 a 0 na rodada de estreia, atuando no Estádio Morenão, no Centro-Sul do Estado.

Agora, a Águia volta a campo para tentar pontuar pela primeira vez no torneio. Para isso, será necessária a ajuda do experiente Ari, que iniciou o último jogo no banco de reservas, e do jovem Mazoni, um dos responsáveis pela criação de jogadas da equipe.

Sem vencer, Atlético e Ferroviário ocupam a quinta e quarta colocação dos grupos A e B, respectivamente. Um triunfo na tarde deste domingo, 28, será de suma importância tanto para almejar uma vaga na próxima fase quanto para evitar uma ida ao quadrangular de rebaixamento.

Atlético-CE x Ferroviário

Atlético-CE

4-3-3: Ramos; Renê, João Marcos, Diogo Vasques e Henrique; Matheus Vila, Cadu Padilha e Lucas Mattoso; Manzoni, Carlos Gabriel e Ari (Yuri Borges). Téc: João Moura

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Henrique Vermudt, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Ralph e Cesar Sampaio; Vinícius Alves, Gabryel Martins e Ciel 99. Téc: Raimundo Wagner

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: domingo, 28 de janeiro

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz César Magalhães

Assistentes: Fernando da Silva Sousa e Jorge Fernando T. Bandeira Filho

Transmissão: FCF TV (Youtube)