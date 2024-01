Por liderança do Grupo A do Cearense, Fortaleza enfrenta o Barbalha na Arena Romeirão

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.01.2024: Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Fortaleza vs Horizonte, arena Castelão.

Com foco em seguir com 100% de aproveitamento, o Fortaleza enfrenta o Barbalha neste domingo, 28, às 17h30min, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. A partida ocorre em um solo diferente para o Tricolor do Pici, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Para o capitão do time, Tinga, a oportunidade de uma maior proximidade com o torcedor caririense pode ser benéfica como um incentivador ao grupo de Vojvoda.

"Vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos pelo torcedor. Ficamos muito felizes em ir para o interior, especialmente Juazeiro que é uma cidade grande, que têm muitos torcedores do Fortaleza. Isso é muito legal e bacana", ressaltou o atleta.

Ainda que seja apenas a segunda rodada do certame estadual, somente a vitória interessa ao Leão. Isso porque a equipe comandada por Vojvoda quer se manter na liderança do Grupo A do começo ao fim da primeira fase do torneio para avançar diretamente para as semifinais.

Com o triunfo, a equipe se mantém na liderança com seis pontos, ultrapassando o Maracanã, que chegou a quatro pontos depois de superar o Horizonte na abertura da rodada.

Tinga frisou que a tarefa não será fácil, ainda que o adversário tenha estreado com uma derrota contra o Caucaia.

Para não ter chance de tropeço, o defensor salientou que a equipe estará ainda mais forte do que na primeira rodada, quando venceu o Horizonte na Arena Castelão.

"Estamos nos preparando para render cada vez mais e esse segundo jogo a gente vai estar mais preparado. É um jogo difícil fora de casa, mas a gente vai estar em condições de fazer um grande jogo para se manter na liderança", disse o camisa 2.

Para o embate, Vojvoda não deverá promover grandes mudanças. Na base que foi escalada na primeira rodada, o treinador argentino deverá sacar apenas dois atletas.

Lucas Sasha, que foi substituído na primeira partida, já retornou aos treinos durante a semana, mas não deverá ser titular. Zé Welison é o favorito para assumir o posto. Já na defesa, Bruno Pacheco voltará a titularidade na vaga que foi ocupada por Escobar na rodada passada.

A equipe possui ainda dois desfalques. Hércules segue em recuperação após cirurgia devido à lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Com uma entorse no tornozelo direito, o atacante Thiago Galhardo permanece fora dos relacionados. Durante a semana, o atleta treinou separado do restante do elenco, focado especialmente na recuperação da lesão.

Do lado da Raposa do Cariri, a base que enfrentou o Caucaia deverá ser mantida. Com foco na permanência e sonhando com vaga na Copa do Brasil, a única novidade que pode pintar na equipe mandante é a escalação do volante Roberto Silva, que foi anunciado pela equipe durante a semana e já está regularizado.

Ficha técnica

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Britez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Calebe; Marinho, Lucero e Moisés. Diante da Raposa, o Leão do Pici vai em busca de manter o 100% de aproveitamento na competição.

Barbalha

Fabrício; Júnior Santos, Ricardo, Henrique e Deivison; Fabrício Itapissuma, Igor e Lê; Renan, Jean Jesus e Alan Victor

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Data: 28/01/2024

Horário: 17h30min

Árbitra: Elizabete Esmeralda (CBF)

Assistentes: Renan Aguiar (CBF) e Anderson Rodrigues (CBF)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Canal Goat (Youtube), GE.Globo e FCF TV (Youtube)