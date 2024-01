Eliminado da Copa Super 8, Carcalaion retoma foco ao NBB diante do Unifacisa

Foto: Hedgard Moraes/MTC Carcalaion perdeu para o Minas na Super 8

O Fortaleza Basquete Cearense foi eliminado na primeira rodada das quartas de final da Copa Super 8 diante do Minas Tênis Clube, na noite desse sábado, 27. O time de Flávio Espiga protagonizou uma disputa equilibrada, mas acabou superado pelo clube mineiro, que está invicto no NBB há dez partidas.

Com a eliminação, o Carcalaion tem foco total em manter a regularidade no NBB. O próximo compromisso do time pela competição ocorre no próximo dia 6 diante do Unifacisa, na casa do adversário.

Ocupando três posições acima do Fortaleza BC na tabela, o time paraibano chega para a partida com o retrospecto superior, somando três vitórias nos últimos cinco jogos.

A equipe cearense, por sua vez, chega com o retrospecto de duas vitórias seguidas na competição. Antes de vencer os dois últimos jogos, porém, o Fortaleza BC amargou uma série de quatro partidas sendo derrotado. Entretanto, após o desafio contra o Unifacisa, o time enfrentará uma sequência de três jogos seguidos em casa, o que deve garantir uma segurança ao Carcalaion.

Na atual temporada, o Fortaleza BC venceu oito dos 12 jogos que disputou como mandante. A campanha favorável em casa deve ajudar na recuperação da boa performance e manter o time na parte de cima da tabela. Atualmente, o time cearense ocupa a oitava posição na tabela, com 76% de aproveitamento e saldo de 1835 pontos.