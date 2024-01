Em noite inspirada, Pikachu marca hat-trick e Fortaleza goleia o Barbalha pelo Cearense

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pikachu comemora gol marcado diante do Barbalha

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense 2024. No início da noite de ontem, o time tricolor goleou o Barbalha por 5 a 0 na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. A partida, válida pela segunda rodada do certame estadual, foi marcada pela grande exibição de Yago Pikachu, que marcou três gols. Os outros tentos foram assinalados por Lucero e Moisés.

Com um time quase todo modificado em relação à estreia contra o Horizonte, no último sábado, 20, o Leão do Pici iniciou a partida mostrando falta de entrosamento e errava passes simples. No entanto, a superioridade técnica ficou evidente logo aos 2 minutos, quando Yago Pikachu quase abriu o placar. No lance, o goleiro Fabrício saiu bem e realizou a defesa.

Porém, não demorou muito para a bola estufar as redes em Juazeiro do Norte. Aos nove minutos, Titi lançou para Bruno Pacheco, que escapou da marcação e cruzou para Pikachu. Livre na área, o ponta viu caminho aberto para abrir o placar no Romeirão.



Após o tento marcado, o Tricolor de Aço optou por ceder a bola para a equipe da casa, que até conseguia trocar passes no meio-campo, mas não infiltrou com perigo na área leonina.

Em uma das raras subidas com sucesso, o atacante Jacó, do Barbalha, avançou em velocidade e escapou de Kauan e Benevenuto para finalizar na direção do gol. João Ricardo, bem posicionado, evitou o tento. Depois, Paulo Henrique ainda finalizou de fora da área e o arqueiro do Fortaleza realizou mais uma boa intervenção. A partida seguiu morna até o fim da primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Leão voltou com maior ímpeto e mostrou que queria definir o duelo o quanto antes. Após saída errada do zagueiro do Barbalha, Pedro Rocha avançou e tocou para Pikachu balançar as redes mais uma vez logo no primeiro minuto da etapa complementar.

Com vantagem no placar, o time de Vojvoda seguiu controlando o jogo com o objetivo de ampliar ainda mais o placar em Juazeiro do Norte. A estratégia deu certo. Aos 11 minutos, Kervin Andrade recebeu passe de Galhardo e ajeitou com primor para Pikachu, novamente. O camisa 22, sem marcação, aproveitou e marcou o terceiro dele no duelo.



Após abrir 3 a 0 no placar, o Fortaleza começou a realizar suas alterações visando rodar o elenco. Galhardo, por exemplo, deu lugar a Lucero, que quase marcou aos 41 minutos, mas o goleiro do Barbalha defendeu.

O time do Cariri ainda levou perigo com Alan Victor, que acertou a trave. No entanto, a qualidade técnica novamente se sobressaiu.

Lucero, que havia desperdiçado uma chance há pouco tempo, mostrou seu faro de gol aos 43 minutos. Em cruzamento de Moisés, ele apenas escorou a bola e marcou o quarto gol tricolor. Moisés, aos 48, ainda marcou mais um tento e fechou a goleada em 5 a 0.



Com o resultado positivo, o Tricolor do Pici assume a liderança do Grupo A da competição com seis pontos somados. A equipe retornará a campo na próxima quarta-feira, 31, diante do Iguatu, na Arena Castelão.

Ficha técnica - Barbalha x Fortaleza

Barbalha

4-3-3: Fabrício; Júnior Santos, Roberto Silva, Henrique (Levi) e Deivison; Fabrício Itapissuma (Nino), Renan e Matheus Recife (França); Romário, Jacó (Alan Victor) e Paulo Henrique. Téc: Márcio Allan.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Zé Welison (Calebe), Kauan, Kervin (Luquinhas); Yago Pikachu (Moisés), Pedro Rocha (Machuca) e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Renan Aguiar da Costae Anderson da Silva Rodrigues

Gols: Yago Pikachu (9/1°T), (1/2ºT) e (11/2ºT); Lucero (43/2ºT) e Moisés (48/2ºT)

Cartões amarelos: Romarinho (BAR)

Cartões vermelhos: N/A