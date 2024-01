Mancini destaca evolução do Ceará e fala sobre estreia de Barceló

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Vagner Mancini, técnico do Ceará no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas.

Após o triunfo diante do Floresta, na noite de ontem, 27, o Ceará garantiu a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Cearense com quatro pontos, atrás somente do Iguatu, que tem seis. O técnico Vagner Mancini expressou o contentamento com o resultado da partida em coletiva pós-jogo e destacou a evolução do elenco.

No segundo jogo da temporada, o Vovô se mostrou mais entrosado e teve o controle da partida. A vitória foi garantida com gol marcado pelo lateral-direito Raí Ramos.

No segundo tempo, entretanto, o time do Porangabuçu diminuiu e permitiu a reação do Floresta.

“Eu diria que nós fomos muito bem no primeiro tempo não só pelo gol feito, mas por algumas jogadas interessantes e com movimentações inteligentes, teve o controle do jogo. Na segunda etapa a gente não voltou bem, mas com as modificações a equipe voltou a ter o plano tático que apresentou no primeiro tempo", avaliou Mancini.

"Em alguns momentos, por erros de passe, a gente permitiu que o Floresta jogasse mais no nosso campo, o que é perigoso. Mas de uma maneira geral, do primeiro jogo para esse, houve uma evolução. O Ceará mostrou hoje uma intensidade diferente e que me agrada. Os demais ajustes serão feitos ao longo da competição”, analisou Mancini.

Além da partida, o comandante da equipe alvinegra falou sobre o atacante Facundo Barceló, que foi relacionado para o jogo contra o Floresta, mas não entrou em campo. O centroavante até foi chamado por Mancini, estava prestes a substituir um companheiro, mas o meio-campista Lourenço sentiu e precisou ser substituído. Como era a última mudança, o treinador do Vovô mudou a alteração e colocou Richardson.

De acordo com Mancini, Barceló ainda não apresenta condições físicas ideais para iniciar uma partida como titular. Entretanto, o uruguaio deve fazer sua estreia no jogo de quinta-feira, 1º, diante do Atlético-CE.

“Ele foi o último atleta a chegar e ainda está um pouco abaixo dos outros atletas no aspecto físico e talvez isso o exponha a uma lesão indesejada. A certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Isso daria para ele uma certa tranquilidade”, explicou Mancini.

Ao longo desta semana, o Vovô terá dois jogos importantes. Além de jogar contra o Atlético-CE, pela terceira rodada do campeonato estadual, o time fará sua estreia pela primeira fase da Copa do Nordeste. O confronto ocorrerá domingo, 4, fora de casa, diante do Juazeirense.

“Diante dos jogos que teremos ao longo desta semana, certamente eu vou ter que mexer nas equipes, porque não teremos condições físicas de manter a mesma equipe. Exatamente por isso que montamos um elenco que nos possibilite essas mudanças. Felizmente hoje nós temos dois atletas por posição, o que nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe quando necessário”, declarou o treinador.