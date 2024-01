Cearense Wescley Dutra conquista heptacampeonato de quadriciclo do Cerapió

Foto: Ney Evangelista/Cerapió Cearense Wescley Dutra faturou título no Cerapió

O cearense Wescley Dutra conquistou, no último final de semana, o heptacampeonato de quadriciclo do Cerapió. Em uma prova de quatro dias, entre a Praia do Cumbuco, no Ceará, até o Maranhão, o campeão percorreu mais de mil quilômetros até a linha de chegada, deixando para trás outros três cearenses e um pernambucano, que também apareceram no pódio da competição.

Válida pelo Campeonato Brasileiro da modalidade, organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo, a competição se iniciou no Cumbuco, onde Dutra ficou na cola das primeiras posições. Ao lado dele estavam os conterrâneos Demontier Moura e Hélio Pessoa, e o caminho inicial foi trilhado até Viçosa do Ceará.

No segundo dia, o trecho percorrido foi entre a Serra da Ibiapaba e Pedro II, no Piauí, e apesar das dificuldades do terreno rochoso, foi onde Dutra alcançou a primeira colocação da prova. Ao O POVO, o atleta, que compete há 15 anos na modalidade, revelou que as dificuldades apresentadas foram para além do primeiro dia e que toda a disputa pelo título foi bem acirrada.

"Foi uma prova bastante técnica e bem difícil. Cada dia tinha as dificuldades de terreno, serras e chuva no último dia. Foi bem difícil e acirrado, mas uma disputa bem bacana. Vencer esse título foi como vencer o primeiro, pois deu o mesmo frio na barriga de chegar até o final e subir a rampa e chegar bem. Agora é continuar e brigar pelo Brasileiro", detalhou.

Nos dois dias seguintes, os competidores percorreram caminhos entre o Piauí e o Maranhão. Apesar do acirramento, Dutra conseguiu manter vantagem na classificação total até o ponto de chegada.

Confira a classificação final dos quadriciclos no Cerapió:

1º Wescley Ferreira Dutra (CE)



2º Helio Pessoa (CE)



3º Demontier Moura (CE)



4º Carlos Eduardo Silva de Melo (PE)



5º Clebão Gomes (CE)

Sobre o Cerapió

Iniciado na última terça-feira, 23, o Cerapió reúne pilotos, navegadores e atletas de bikes em trilhas que passam por Ceará, Piauí e Maranhão.

As provas da 37ª edição do desafio off-road reuniram atletas de cinco modalidades, que vão pontuar para quatro competições nacionais: Campeonato Nacional de Enduro de Regularidade, da Confederação Brasileira de Automobilismo; Confederação Brasileira de Ciclismo na maratona Stage Race de Mountain Bike; Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, da Confederação Brasileira de Motociclismo, na modalidade motos, e, da mesma entidade, o Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade nas modalidades motos, UTVs e quadriciclos.