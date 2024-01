Mais confiante, Pulga ganha espaço e se destaca nos primeiros jogos do Ceará em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga assumiu papel de destaque no time alvinegro

Pouco aproveitado na maior parte da última temporada, Erick Pulga tem conquistado seu espaço no Ceará e feito exibições de protagonismo. Jovem, o ponta-esquerda de 23 anos passou a ganhar oportunidades com a chegada de Vagner Mancini, na reta final da Série B de 2023, e correspondeu. Não à toa, iniciou 2024 com moral no plantel, sendo titular e destaque nos dois primeiros jogos da equipe.

Alvinegro declarado, Pulga vive algo cada vez mais raro no futebol: a oportunidade de jogar pelo clube de coração. Após pressão e expectativa em volta de sua chegada ao Vovô, na época contratado após atuações excelentes no Ferroviário, o atacante agora demonstra estar mais maduro, confiante e convicto para arriscar lances e ser o “Pulga” que o fez ganhar notoriedade no Tubarão da Barra.

Velocista e driblador, o camisa 16 foi uma peça importante do esquema tático de Mancini no setor ofensivo neste início de temporada, sobretudo pela capacidade individual que possui de quebrar a linha defensiva adversária e infiltrar na linha de fundo. O bom vigor físico do atacante também é um trunfo para o time, já que consegue recompor bem durante toda a partida para ajudar na marcação.

“O Pulga vem demonstrando que teve um amadurecimento muito grande ao término do ano passado e início deste. É um atleta que tem sido um diferencial dentro de campo, porque tem o um contra um, tem força e vai pra cima. Isso, de certa forma, incomoda a defesa adversária”, avaliou Mancini após a vitória sobre o Floresta, no último sábado, 27.

Na estreia do Ceará na temporada, no empate por 1 a 1 contra o Maracanã, Pulga foi participativo e responsável pela assistência que resultou no gol de Aylon, no final do segundo tempo. A grande exibição do atacante, entretanto, aconteceu diante do Floresta, na vitória por 1 a 0, em que liderou diversas estatísticas do escrete preto-e-branco.

No embate contra o Verdão, Pulga foi o jogador do Vovô que mais finalizou, acertou cruzamentos e dribles, e também o que mais concedeu assistências para finalização — em um destes lances, Jorge Recalde quase balançou as redes. Além disso, teve 94% de precisão nos passes, sofreu quatro faltas e realizou três rebatidas de bola, atrás apenas da dupla de zaga formada por David Ricardo e Ramon Menezes.

O ótimo desempenho rendeu ao atacante o simbólico e merecido prêmio de melhor jogador da partida. E é neste ritmo, cada vez mais solto, que Pulga traz uma perspectiva muito interessante para o restante do ano. Manter uma consistência entre os jogos será o principal desafio para o camisa 16, afinal, há concorrentes no elenco com qualidade para ocupar a vaga, como Bruninho, contratado com o peso de ter sido um dos melhores ofensivos da última Série B.

Erick Pulga em Ceará 1x0 Floresta:

5 finalizações - 1º do Ceará



3 cruzamentos certos - 1º do Ceará



4 dribles certos - 1º do Ceará



3 assistências para finalização - 1º do Ceará (empatado com Janderson)



94% de precisão nos passes



3 bolas rebatidas - 2º do Ceará (empatado com Fernando Miguel e Matheus Bahia)



4 faltas sofridas - 2º do Ceará (empatado com David Ricardo)



Fonte: Footstats