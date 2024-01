Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira, 30; veja potes dos cearenses

Foto: Divulgação / CBF CBF sorteia confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil na terça-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia hoje os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, às 15 horas, no Rio de Janeiro. O evento será transmitido ao vivo no YouTube da entidade.

Participarão da fase inicial 80 clubes. Destes, três representarão o futebol cearense: Ferroviário, Fortaleza e Iguatu. O Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2023, entrará apenas na terceira fase.

A divisão dos potes ocorre mediante a classificação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. São oito agrupamentos com 10 times cada, com os melhores ranqueados enfrentando os piores, em duelo único, a ser disputado com mando de campo do posicionado inferior. O vencedor da partida garante vaga na segunda fase — o time de melhor ranqueamento ainda tem a vantagem do empate para seguir na competição.

Figurando no Pote A, o Fortaleza duelará contra uma das equipes posicionadas no Pote E, podendo ser: ASA-AL, Sousa-PB, Real Noroeste-ES, Fluminense-PI, União-MT, Águia de Marabá-PA, Moto Club-MA, Cianorte-PR, Maringá-PR ou Marcílio Dias-SC.

O Ferroviário, por sua vez, está presente no Pote C. Sendo assim, o Tubarão da Barra terá como adversário um representante do Pote G: Athletic Club-MG, Murici-AL, Nova Venécia-ES, River-PI, Maranhão-MA, Sampaio-RR, Itabaiana-SE, Villa Nova-MG, Costa Rica-MS ou Ji-Paraná-RO.

Já a equipe do Iguatu está alocada no Pote F e terá como adversário: Juventude-RS, Tombense-MG, Sport-PE, Ituano-SP, CRB-AL, Operário-PR, Criciúma-SC, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA ou Remo-PA, equipes posicionadas no Pote B.

A primeira fase do torneio será disputada entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Os clubes da Série A receberão da CBF a cota de R$ 1,4 milhão, enquanto os da Série B ganharão R$ 1,25 milhão e os demais clubes, R$ 750 mil.

Veja os potes da Copa do Brasil

Pote A

Corinthians-SP

Atlético-GO

Fortaleza-CE

Cruzeiro-MG

América-MG

Cuiabá-MT

Internacional-RS

Coritiba-PR

Bahia-BA

Vasco da Gama-RJ

Pote B

Juventude-RS

Tombense-MG

Sport-PE

Ituano-SP

CRB-AL

Operário-PR

Criciúma-SC

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Remo-PA

Pote C

Botafogo-SP

Confiança-SE

Brusque-SC

Ferroviário-CE

Paysandu-PA

Brasiliense-DF

Volta Redonda-RJ

América-RN

Ypiranga-RS

Aparecidense-GO

Pote D

Amazonas-AM

Retrô-PE

São Raimundo-RR

Caxias-RS

Jacuipense-BA

FC Cascavel-PR

Tocantinópolis-TO

São Bernardo-SP

Portuguesa-RJ

Nova Iguaçu-RJ

Pote E

ASA-AL

Souza-PB

Real Noroeste-ES

Fluminense-PI

União-MT

Águia de Marabá-PA

Moto Club-MA

Cianorte-PR

Maringá-PR

Marcílio Dias-SC

Pote F

Operário-MT

Operário-MS

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Trem-AP

Anápolis-GO

São Luiz-RS

Rio Branco-AC

Treze-PB

Iguatu-CE

Pote G

Athletic Club-MG

Murici-AL

Nova Venécia-ES

River-PI

Maranhão-MA

Sampaio-RR

Itabaiana-SE

Villa Nova-MG

Costa Rica-MS

Ji-Paraná-RO

Pote H

Real Brasília-DF

Itabuna-BA

Água Santa-SP

Petrolina-PE

Portuguesa Santista-SP

Manauara-AM

Audax-RJ

Capital-TO

Olaria-RJ

Independente-AP

Os enfrentamentos serão entre os potes A x E, B x F, C x G e D x H

Veja equipes nordestinas que disputarão a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste

Dos 80 clubes que iniciarão na 1ª fase da Copa do Brasil, 10 disputarão também, em paralelo com o torneio nacional, a Copa do Nordeste.

As únicas equipes que estão fora da competição mais democrática do país são Botafogo-PB, Juazeirense, Náutico-PE e Altos-PI.

Participantes da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste

Sport-PE



CRB-AL



América-RN



River-PI



Maranhão-MA



Fortaleza-CE



Bahia-BA



ABC-RN



Treze-PB



Itabaiana-SE

Ceará e Vitória, campeões da Copa do Nordeste da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente, entrarão apenas na 3ª fase da competição.