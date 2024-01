Titulares diante do Barbalha, Kervin e Kauan são destaques do Fortaleza no início de 2024

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Kauan foi revelado pelo Goiás e foi comprado pelo Leão

É verdade que, em 2024, a torcida do Fortaleza espera mais jogadores "renomados" no elenco, um movimento natural de um time que está em ascensão nos últimos anos. No entanto, neste início de temporada, os tricolores vêm aprovando duas novidades na equipe principal: os meio-campistas Kauan e Kervin Andrade.

Inclusive, não são apenas os torcedores que estão gostando dos jovens, mas também o técnico Juan Pablo Vojvoda. Em entrevista coletiva, o argentino exaltou o rendimento dos jogadores e ressaltou que as partidas de início de ano são para testar atletas.

"São partidas para testar. Há gente jovem que vem treinando (com o time) desde o ano passado. Kauan e Kervin treinaram três ou quatro vezes com eles, mas fiz uma boa combinação e esse começo de ano nos permite observar, como tarefa do treinador, os jovens e os jogadores que estão chegando. Queremos que eles integrem bem rapidamente ao grupo. Eles têm oportunidade e têm mostrado rendimento", comentou.



Tanto Kervin quanto Kauan foram destaques do Leão do Pici na disputa da Copinha 2024. O venezuelano atua em diversas posições do meio para frente, enquanto o segundo, vindo do Goiás, tem sido utilizado mais recuado, como volante. Apesar da eliminação da equipe tricolor na terceira fase do torneio de base, os meias brilharam na campanha e ganharam chances no time principal.

"Não os dou oportunidade porque são jovens ou jogaram bem a Copinha, mas eles têm que mostrar rendimento por ser futebol profissional. Eles têm que responder por ser futebol profissional, e há muita coisa em jogo, que eles devem saber a diferença entre futebol de base e profissional, onde o rendimento está acima (de tudo)", complementou Vojvoda sobre os jovens.

Diante do Horizonte, na estreia do Fortaleza na temporada, ambos entraram em campo na segunda etapa de jogo e contribuíram para a vitória por 2 a 0. Kauan, com mais características de segundo volante, controlou a bola e distribuiu bons passes. Já Kervin teve maior brilho. Isso porque o venezuelano de 18 anos arriscou, desde o seu primeiro toque na bola, jogadas diferentes. Não à toa foi recompensado com um gol.

Com a boa exibição na estreia, os jovens ganharam a oportunidade de começar o jogo contra o Barbalha, pela segunda rodada do Cearense, entre os titulares. O resultado foi ainda melhor. Mais confortáveis em relação ao primeiro jogo, os meias mostraram mais capacidade de contribuir com a equipe ao longo da temporada. Neste jogo, inclusive, Kauan voltou a apresentar personalidade no meio-campo e Kervin distribuiu uma assistência para o terceiro gol do Leão, marcado por Yago Pikachu.