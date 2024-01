Embalados, Fortaleza e Iguatu se enfrentam em duelo dos únicos 100% no Cearense

Foto: FÁBIO LIMA Calebe deve ser titular do Tricolor

Embalados pelo bom início de temporada, Fortaleza e Iguatu se enfrentam hoje, às 20h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. O duelo entre o Leão do Pici e o Azulão, que lideram os Grupos A e B, respectivamente, marca o encontro das duas únicas equipes com 100% de aproveitamento no torneio estadual.

No último final de semana, mesmo com um time mesclado e sem a presença inicial de jogadores titulares, como Lucero, Pochettino, Tinga, Calebe e Moisés — alguns deles entraram no decorrer do jogo —, o Fortaleza emplacou uma goleada sobre o Barbalha por 5 a 0, com destaque para atuação de Yago Pikachu, autor de três tentos, e da jovem dupla de meio-campistas formado por Kauan e o venezuelano Kervin.

Sem tantas dificuldades nas duas rodadas iniciais, a tendência é de que o Iguatu seja o primeiro desafio do Tricolor na atual temporada. Apesar do favoritismo, Pikachu pregou cautela em relação ao embate e revelou ter acompanhado jogos do Azulão na pré-Copa do Nordeste, onde a equipe cearense chegou até a segunda fase e acabou eliminada pelo ABC-RN.

“É o melhor adversário que a gente vai enfrentar neste começo de temporada. É o líder do outro grupo, não sofreu gols. [...] Acompanhei os jogos deles na Pré-Copa do Nordeste. Eliminaram o Ceará em 2022 e ano passado chegaram às semifinais. Os jogadores que estão lá querem mostrar seu valor. Sabemos que o favoritismo é nosso, estamos jogando em casa, mas futebol é dentro de campo, onze contra onze. Temos respeito com todos nossos adversários”, disse em entrevista coletiva.

Em afirmação nos últimos anos como uma das principais forças do interior do Ceará, o Iguatu chega para a partida diante do Fortaleza com a confiança elevada. O Azulão, treinado por Washington Luiz, venceu o Atlético-CE e o Caucaia nos dois primeiros jogos do Cearense. As atuações demonstraram uma boa organização defensiva da equipe.

“Vamos enfrentar uma das grandes equipes do futebol brasileiro. O Fortaleza está consolidado na série A do Brasileirão, tem grandes jogadores, um elenco muito forte. Então, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nesse jogo, mas nós acreditamos no nosso potencial mesmo sabendo que não será fácil. Respeitamos muito a equipe do Fortaleza, mas temos o objetivo de conquistar um bom resultado lá no Castelão”, enfatizou Pedrinho, meia do Iguatu.

Para o confronto, a tendência é de que Vojvoda escale o que tem de melhor no elenco, até por já ter poupado alguns atletas na rodada anterior. Como alternativas diferentes, o treinador argentino pode promover algumas estreias, dentre elas a do zagueiro Tomás Cardona e do goleiro Santos. Do lado do Iguatu, Washington Luiz deve manter a base que venceu os dois primeiros jogos.

Fortaleza x Iguatu

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo (Santos); Tinga, Brítez, Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Calebe; Moisés, Lucero e Pikachu (Marinho). Técnico: Vojvoda

Iguatu

4-4-2: Geferson; Mascena, Wesley, Max Oliveira e Guidio; Fernando Ceará, Diego Viana, Pedrinho e Esquerdinha; Tiaguinho e Otacílio Marcos. Téc: Washington Luiz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 31/1/2024

Horário: 20h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Antônio Wellington Furtado e Camila Ferreira de Sousa

Transmissão: Canal Goat, ge, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO