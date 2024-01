Mancini promoverá mudanças no Ceará contra o Atlético-CE e promete estreia de Barceló

Foto: AURÉLIO ALVES Mancini vai mexer na escalação do Alvinegro

O técnico Vagner Mancini deve promover mudanças no time do Ceará para o duelo diante do Atlético-CE, amanhã, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, visando a estreia do clube na Copa do Nordeste, no próximo domingo, 4, contra a Juazeirense-BA. Após a vitória contra o Floresta, o treinador explicou que acredita não ter condições, devido à parte física dos atletas, de repetir a escalação nas partidas.

“Diante do que vamos ter essa semana, certamente terei que mexer nas equipes de quinta-feira e domingo, porque não teremos condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. E é exatamente por isso que montamos um elenco que pudesse oferecer dois atletas por posição. Isso nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe no momento onde enxergamos ser necessário”, disse o treinador.

Contra o Atlético-CE, o comandante do Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de dar rodagem ao plantel do Ceará. O lateral-direito Jotavê e o atacante Facundo Barceló, contratado para ser o camisa 9 do clube na temporada, devem receber oportunidades. O centroavante uruguaio, inclusive, ainda não estreou, mas Vagner Mancini deixou claro que pretende utilizá-lo no confronto contra a Águia da Precabura.

“A minha ideia é que ele (Barceló) estreasse nesse cenário, com essa atmosfera (contra o Floresta, no PV). Seria importante que ele jogasse, mas, infelizmente, eu tive que fazer uma substituição quando ele entraria no jogo. Não sei se desde o começo do jogo, porque ele foi o último atleta a chegar e está um pouco abaixo dos outros no aspecto físico. A certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Isso daria uma tranquilidade a ele”, explicou.

Outros atletas também podem ganhar espaço no time inicial contra o Atlético-CE, como os meio-campistas Guilherme Castilho e Bruninho. O lateral-esquerdo Paulo Victor também pode assumir o posto de Matheus Bahia no confronto.

Apesar de o foco do Ceará estar na estreia do Nordestão, até pelo trajeto que irá realizar até Juazeiro (BA), cidade a 507 quilômetros de Salvador, o clube terá a oportunidade de assumir a classificação do Grupo B do Estadual, caso vença a Águia e o Iguatu tropece diante do Fortaleza.

Para o confronto diante do Atlético-CE, o Ceará deve ter apenas um desfalque: o zagueiro Matheus Felipe, com edema na parte anterior da coxa direita. O atacante Pablo, que realizou fortalecimento muscular na semana passada, pode estar entre os relacionados para o confronto.

O clube realiza o treino de apronto hoje, às 16 horas, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu.